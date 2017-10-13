Дайджест событий из восточного региона страны

14 Октября 2017 15:25

Плановая проверка строительных площадок в Могилевской области. В агрогородке Ленина почтили память погибших во время Великой Отечественной войны. Основатель белорусской керамики Валерий Колтыгин отмечает свой юбилей новой выставкой. Дайджест самых ярких событий из восточного региона страны.

Месячник безопасности труда стартовал в Могилевской области. Его цель - вовремя выявить нарушения и предупредить несчастные случаи на производстве. Специальные рейдовые группы, в составе которых пожарные, санитарные инспекторы, специалисты департамента охраны труда, посетят строительные площадки. Особое внимание - монтажным работам, организации труда и отдыха, а также условиям эксплуатации техники, кранов.

Практика проведения таких месячников безопасности свидетельствует - количество нарушений в строительной отрасли сократилось. И соответственно и риск несчастных случаев.

74-ую годовщину битвы под городком Ленино Горецкого района отметили торжествами. Именно здесь 12 октября 1943 года приняла бой Первая польская дивизия пехоты имени Тадеуша Костюшко. 12 тысяч воинов вместе с красноармейцами прорвали защиту фашистов и овладели высотой "215 и 5". По уже многолетней традиции ветераны ассоциации Войска польского, их белорусские коллеги, местные жители и представители общественных организаций почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к памятнику неизвестному солдату, мемориалам и захоронениям.

Участники торжеств посетили Музей советско-польского боевого содружества в агрогородке Ленино. Форма здания напоминает солдатскую каску. Под куполом высотой в 11 метров собраны вещи воинов, летопись польской дивизии, увековечены названия частей, которые принимали участие в битве под Ленино. В следующем году музею исполнится 50.

К 80-летию одного из самых знаменитых и одаренных художников страны, основателя белорусской керамики, обладателя медали Франциска Скорины Валерию Колтыгину посвящена юбилейная выставка. Мастер из Бобруйска собрал в единственную экспозицию свои любимые произведения. Несмотря на возраст, он и сегодня активный участник многочисленных международных форумов и неизменный автор знаменитого пленэра по керамике, известного как "АРТ-Жыжаль". Фестиваль ежегодно собирает под Бобруйском художников со всего мира. Своей музой художник по-прежнему считает только белорусскую природу и остается сторонником неординарности.

Поздравления мастеру по поводу юбилея передали коллеги из России и Азербайджана.

В Могилев в самый большой храм областного центра - Спасо-Преображенский - доставлены частицы мощей блаженной Матроны Московской. Свидетелями события стали сотни верующих, которые собрались на храмовой площади, чтобы первыми прикоснуться к ковчегу. Матрона Московская - одна из самых известных и почитаемых святых. Считается, что по ее молитвам происходит огромное количество чудес и исцелений людей. Чудодейственная сила мощей блаженной признана Православной церковью. Находиться в Могилеве они будут до 27 октября.