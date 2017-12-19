16 Декабря 2017 15:26

Новые ясли-сад в Могилеве приняли первых посетителей. В рабочий поселок Татарка Осиповичского района пришел природный газ. А масштабным телемарафоном в Могилевской области началась благотворительная акция "Согреем детские сердца". Дайджест событий из восточного региона Беларуси подготовил Андрей Ястребов.

В Могилеве в новом микрорайоне Казимировка торжественно открыли детские ясли-сад. Рассчитанный на 300 мест. Одновременно здесь начнут работать 13 групп. В том числе санаторная. Медицинский блок предусматривает ингаляцию, физио- и светолечение, массаж. Открыт музыкальный, спортивный и танцевальный зал. Современная кухня. Для города событие стало началом эстафеты добрых дел, приуроченных к 80-летию Могилевской области. А для новоселов микрорайона - настоящим новогодним подарком.

Принято решение уже в следующем году в этом же микрорайоне начать строительство и школы. Рассчитанной на 1040 мест.

Природный газ пришел в рабочий поселок Татарка Осиповичского района. Пользоваться им получили возможность жители сразу двух трехэтажных домов. Длительность газопровода составила 9,5 км, на строительства которого понадобилось около миллиона рублей.

Кстати, Татарка стала последним газифицированным рабочим поселком страны. В перспективе - газификация почти 400 собственных домов и 268 квартир.

Масштабным телемарафоном в Могилевской области началась благотворительная акция "Согреем детские сердца". Организаторами которого выступили "Телерадиокомпания "Могилев" и Белорусский детский фонд. В течение шести часов в студию прямого эфира с подарками приходили гости - представители социальных заведений, бизнесмены, депутаты. Вместе с телезрителями удалось собрать около 40 тысяч рублей. Они будут направлены на оборудование сенсорных комнат Мстиславльского реабилитационного центра, а также в качестве адресной помощи больным детям.