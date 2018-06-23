Дайджест новостей Гродно

В Гродно перезахоронили останки красноармейцев, которые погибли в первые дни войны. Личность одного из них удалось установить благодаря медальону. Во время каникул гродненские школьники отправились в стокилометровое велопутешествие со сплавом на байдарках. И культурные темы. В Гродно прошла библионочь. А на центральной улице города - концерты на балконе. О событиях из Гродненского региона - в следующем дайджесте.

Рассказывает Юрий Корнелович.

Вернули из небытия. В Гродно перезахоронили красноармейцев, которые героически погибли в первые дни Великой Отечественной войны. Останки шести воинов были найдены зимой во время земляных работ на месте строительства торгово-развлекательного комплекса. Военнослужащие 52-го отдельного поискового батальона также обнаружили десятки личных вещей и три солдатских медальона. Благодаря кропотливой работе специалистов удалось узнать имя одного из погибших защитников города. Им оказался Павел Рябинин - санитар 103-го стрелкового полка, уроженец Татарстана. Удалось найти и его родственников. На торжественную церемонию перезахоронения в Гродно из Мурманска приехал правнук героя Игорь Буланцев.

Костры, палатки, сплав на байдарках и стокилометровое велопутешествие. Ученики и учителя одной из гродненских гимназий свободное время решили провести с пользой. На летних каникулах организовали многодневное велопутешествие с ночлегом в палатках. Маршрут был проложен по знаменитым местам Гродненского района. Несколько дней оседлой жизни и затем опять в дорогу. На пути к Августовскому каналу ученики ознакомились с наиболее интересными туристическими объектами. В конце путешествия всех участников марафона ждет сплав на байдарках и даже баня, как награда за смелость и выдержку.

Первая библионочь прошла в Гродно. Нестандартное мероприятие проводили на базе городской библиотеки и его программа, посвященная теме кино, смогла заинтересовать десятки зрителей. Презентация авторских кукол, конкурсы и викторины на тему кино, дефиле кинозвезд. Мероприятие получилось ярким и зрелищным. Во время концертной программы звучал саксофон, а приглашенные артисты исполняли песни из кинофильмов.

В Гродно продолжаются концерты на балконе. Выступления артистов филармонии организованы на центральной пешеходной улице областного центра. Такие мероприятия не требуют входных билетов, а значит на встречу с музыкой может прийти любой желающий.

Классика, джаз, хиты прошлого, популярная музыка. Сольные выступления и дуэты вокалистов областной филармонии делают вечера гродненцев и гостей города незабываемыми.



