Молодой белорусский силач бьет мировые рекорды по пауэрлифтингу

23 Декабря 2017 15:27

Молодой белорусский силач из Горок бьет мировые рекорды по пауэрлифтингу. Новость казалось бы не сенсационной, если бы не возраст юного спортсмена. Артему Савельеву всего 19. Однако ему с легкостью дается штанга весом 210 килограммов. Даже знаменитые спортсмены к такому результату приближаются годами. Не чудо ли? С уникальным спортсменом познакомились наши корреспонденты.

Рассказывает Андрей Ястребов.

Чемпионат мира по пауэрлифтингу в этом году принимал Минск. Внимание зрителей и комментаторов приковано к белорусскому спортсмену Артему Савельеву - уроженцу Мстиславля. И неслучайно. Спортсмену всего 19, а он смог поднять 200-килограммовую штангу.

210 килограммов - новый мировой рекорд. Потом молодой спортсмен отличился в жиме лежа. Это был его день. Артем Савельев стал серебряным призером чемпионата мира.

Молодого силача мы встретили в тренажерном зале Горецкой сельхозакадемии, в которую в этом году поступил спортсмен. Можно сказать, что именно здесь будущий зоотехник решил связать свою жизнь еще и с профессиональным спортом. Студент сам впечатлен таким поворотом в жизни.

Тренеры утверждают - никакого секрета не существует. Надо просто вовремя заметить талант. Поэтому к молодым спортсменам присматриваются внимательно.

Дальше часы, месяцы, года тренировок. Будто выработка спартанского духа - никогда не сдаваться.

Таким образом чемпионами здесь становятся не только парни. Кто бы мог представить, что эта студентка-отличница - будущий бухгалтер - чемпион мира и поднимает 140-килограммовую штангу.

За долгие годы из обычного тренажерного зала удалось создать настоящую кузницу силачей. Подготовить 26 мастеров спорта, в том числе международных. А в академии только и рады развивать такие таланты студентов. Ведь это же имидж заведения. Потому готовы поддерживать его и дальше.

А пока подготовка к сессии. И первые экзамены по зоологии, микробиологии, морфологии. Уникальную учебную базу и в этом имеет академия. Несмотря на чемпионский титул, экзамены и зачеты никто не отменял.

Накануне Нового года Артему Савельеву - студенту-первокурснику - вручили и первое в его жизни удостоверение мастера спорта международного класса. Оно открывает двери в мир высоких спортивных достижений. Впереди - чемпионат мира в Чехии.