23 Декабря 2017 15:27
Молодой белорусский силач бьет мировые рекорды по пауэрлифтингу
Молодой белорусский силач из Горок бьет мировые рекорды по пауэрлифтингу. Новость казалось бы не сенсационной, если бы не возраст юного спортсмена. Артему Савельеву всего 19. Однако ему с легкостью дается штанга весом 210 килограммов. Даже знаменитые спортсмены к такому результату приближаются годами. Не чудо ли? С уникальным спортсменом познакомились наши корреспонденты.
Рассказывает Андрей Ястребов.
Чемпионат мира по пауэрлифтингу в этом году принимал Минск. Внимание зрителей и комментаторов приковано к белорусскому спортсмену Артему Савельеву - уроженцу Мстиславля. И неслучайно. Спортсмену всего 19, а он смог поднять 200-килограммовую штангу.
210 килограммов - новый мировой рекорд. Потом молодой спортсмен отличился в жиме лежа. Это был его день. Артем Савельев стал серебряным призером чемпионата мира.
Молодого силача мы встретили в тренажерном зале Горецкой сельхозакадемии, в которую в этом году поступил спортсмен. Можно сказать, что именно здесь будущий зоотехник решил связать свою жизнь еще и с профессиональным спортом. Студент сам впечатлен таким поворотом в жизни.
Тренеры утверждают - никакого секрета не существует. Надо просто вовремя заметить талант. Поэтому к молодым спортсменам присматриваются внимательно.
Дальше часы, месяцы, года тренировок. Будто выработка спартанского духа - никогда не сдаваться.
Таким образом чемпионами здесь становятся не только парни. Кто бы мог представить, что эта студентка-отличница - будущий бухгалтер - чемпион мира и поднимает 140-килограммовую штангу.
За долгие годы из обычного тренажерного зала удалось создать настоящую кузницу силачей. Подготовить 26 мастеров спорта, в том числе международных. А в академии только и рады развивать такие таланты студентов. Ведь это же имидж заведения. Потому готовы поддерживать его и дальше.
А пока подготовка к сессии. И первые экзамены по зоологии, микробиологии, морфологии. Уникальную учебную базу и в этом имеет академия. Несмотря на чемпионский титул, экзамены и зачеты никто не отменял.
Накануне Нового года Артему Савельеву - студенту-первокурснику - вручили и первое в его жизни удостоверение мастера спорта международного класса. Оно открывает двери в мир высоких спортивных достижений. Впереди - чемпионат мира в Чехии.