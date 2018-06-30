Брест готовится к тысячелетию

Брест готовится к 1000-летию, город над Бугом отметит его в 2019. Сейчас строятся и реставрируются многочисленные объекты, в том числе социальные, необходимые для более комфортной жизни горожан. К тысячелетию появятся транспортная развязка "Западный обход", новый автовокзал, школа, два детских садика и медицинские объекты.

А еще отдельный пункт для заправки кислородом, необходимое оснащение для работы 12 бригад. Эта станция службы 103 в Бресте - четвертая, но самая крупная и современная. Ее строительство назрело давно. Трехэтажное здание выросло за несколько месяцев, сейчас идут отделочные работы. Филиал будет обслуживать пациентов Юго-Западного микрорайона. По вызову бригада должна прибыть максимум за 15 минут. В важности объекта не сомневаются даже скептики. Новоселье здесь планируют отметить раньше срока, до дня города.

Просторные классы, мастерские, библиотека, актовая и спортивные залы. На улице - площадка, где можно заниматься почти всеми видами спорта как летом, так и зимой. Тут же планируют организовать тир и лыжную базу. В новом микрорайоне воздвигается современная школа почти на 1500 учеников, с отдельным входом в блок начальных классов. Через аллею - детский садик, рассчитанный на 350 самых маленьких горожан. К тысячелетию сразу строится три объекта образования: школа и два детских сада. Для молодых семей в микрорайонах, которые активно растут, это вопрос № 1.

Самой масштабной и значительной стройкой стал Западный обход. Он должен решить проблемы пробок на железнодорожных переездах, концентрации машин в центре города и загазованности, а также соединить два пункта пропуска. Для Беларуси - проект уникальный и новый. Возведение транспортной развязки длительностью почти в три километра ведется почти круглые сутки. Самая сложная часть - строительство эстакады высотой 12 метров над железнодорожными путями. При этом движение транспорта во время строительных работ не останавливается.

Через год на этом месте планируется много гостей и туристов. Здесь воздвигается новый автовокзал. Согласно задумке архитекторов, здание должно быть легким, прозрачным, поэтому здесь много стекла. Через несколько метров железнодорожный вокзал. Это будет многофункциональный транспортный узел, с парковками и зонами отдыха.

Сейчас областной центр напоминает большую строительную площадку. К временным ограничениям с пониманием относятся и местные жители. Многие и сами активно участвуют в создании комфортной среды в любимом городе.

Футбольный манеж, пожарная станция, парк Тысячелетия, фонтаны, реконструкция очистительных построек и Кобринского путепровода. В списке новых объектов, которые появятся в Бресте к тысячелетию, около двух десятков. Часть из них открывает свои двери уже в этом году.