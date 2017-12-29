Благотворительная акция "Наши дети" в эти предновогодние дни охватила всю страну

30 Декабря 2017 15:16

Новогодние утренники, подарки для интернатов и домов семейного типа, и, разумеется, внимание каждому ребенку. В Могилевской области праздник в этом году, пожалуй, самый масштабный за все время. Участниками стали более 150 тысяч юных жителей региона. О чем они мечтают, спросил Андрей Ястребов.

Надпись "С Новым годом" на входе в онкологическое отделение областной детской больницы - поздравление еще и символическое. Ведь лечение здесь будто борьба за каждый день жизни. Сегодня для 20-ти маленьких пациентов. Высокопрофессиональные врачи при помощи современного оборудования делают все возможное, чтобы процент исцеления был как можно большим. И сегодня он лучший в Беларуси.

И с каждым случаем исцеления на дереве жизни - рисунке - появляется маленькая ладонь. Теперь их здесь очень много. Поздравления и подарки вручены каждому пациенту. И одно на всех пожелание.

Разумеется, не обошлось и без новогоднего утренника с театрализованным представлением для тех, кто не прикован к постели. Сладкие подарки, а еще по случаю 25-летия отделения вручен сертификат на приобретение нового телевизора для игровой комнаты.

Почти полтысячи подарков вручены маленьким жителям Могилевской области и от профсоюзов. Участниками яркого представления стали воспитанники приютов, дети из малообеспеченных семей. Веселые хороводы вокруг елки, игры, спектакль - скучать не было времени.

Поздравления от шефов - департамента охраны, депутатов, районной администрации - звучали и в адрес самых маленьких жителей Могилевского дома ребенка. Им всего по три-четыре года, однако они уже ждут на Новый год подарков от главного героя праздника - Деда Мороза. Разумеется, зимнему волшебнику помогли взрослые.

Сладости, сертификаты, игрушки, одежда - к акции присоединились и волонтеры, и кадеты, и предприятия. Теперь с уверенностью можно сказать: праздник пришел и в этот дом.

Благотворительная акция "Наши дети" продолжается. Однако она не будет ограничена только этими праздничными днями. Например, Дом ребенка в следующем, 2018-м, получит еще один значительный подарок - намечено открытие группы социального облегчения. Для тяжело больных деток и их родителей. Что касается Нового года, то в наших силах сделать его для детей незабываемым. Они этого ждут.