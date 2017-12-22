Благотворительная акция "Наши дети" шагает по стране

23 Декабря 2017 15:31

Только в Брестской области она рассчитана охватить более 200 тысяч мальчиков и девочек. Это одаренные дети, победители конкурсов, из многодетных и попечительских семей, а также воспитанники детских домов. Никто не должен остаться без подарка и внимания!

Виктория Потоня стала в хоровод у новогодней елки. Только в Брестской области во время новогодних праздников организованы почти две тысячи мероприятий. Это представления, выставки и встречи. Главные их участники - дети. Отличники, спортсмены, те, кто остался без родительской заботы. Для особенного мальчика Даниила Данилюка это возможность проявить себя. Маленький творец не разговаривает, но нашел себя в "хендмейде". Его работа признана одной из лучших в конкурсе, в котором участвовали особенные дети из всей области.

Для детей организаторы подготовили театрализованное представление и подарки. Без внимания не оставили никого.

В этом детском доме воспитываются 45 детей. К Новому году здесь готовятся заранее, с особенными чувствами. Чтобы сказка постучала в их двери, дети украшают комнаты новогодней атрибутикой. А некоторые по-настоящему верят в чудеса!

Вера Ярошик попала сюда в шестилетнем возрасте. Сейчас девушка - выпускница. Она всегда мечтала выступать на сцене, петь. Эта композиция в скором времени прозвучит на одном из самых популярных шоу на телевидении.

Участница национальных и международных конкурсов, в новом году попробует себя и в новом амплуа. Болеть за Веру будут все: дети, воспитатели, бабушка-опекун, а может, и вся страна!

В Дивинском детском доме воспитываются мальчики и девочки с трех до 18 лет. У каждого ребенка - своя история. Но одинаковая мечта - жить в дружной и счастливой семье. Во время новогодних каникул воспитанников ждут в патронатных семьях, чтобы волшебный праздник дети отметили в домашней атмосфере, среди дорогих людей.

Традиционно во время благотворительной акции "Наши дети" на новогодние утренники приезжают гости с подарками. Дети готовят концертную программу и удивляют своими артистическими способностями.

Благотворительная акция "Наши дети" продолжится до середины января. Принять участие в ней может каждый. Иногда, чтобы кто-то поверил в чудо, необходимо не так уже и много.