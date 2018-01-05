Беларусь становится более открытой для зарубежных гостей

6 Января 2018 15:15

С нового года находиться туристом без визы в Брестской и Гродненской областях можно до 10 дней. Как встречали зарубежных гостей на железнодорожном вокзале Бреста в первый день нового года, знает Виктория Потоня.

Первые безвизовые туристы в Брест прибыли на поезде из Тересполя. Семья Юфимук родом из Бяла-Подляски, польского города, что в 30 километрах от госграницы. Живут по соседству, но в Беларуси были всего однажды, 10 лет назад. О нововведении узнали из новостей в Интернете. Первых туристов на Брестском центральном вокзале встречали с хлебом и солью. Семья такого приема не ожидала!

Пропуск по безвизовому режиму распространяется с первого января не только на Брест. Определена целая туристско-рекреационная зона, в которую вошли и пять районов. Главная нагрузка на туроператоров, которые должны будут сопровождать зарубежных гостей и предлагать им программы туров. Осуществлять такую деятельность могут только фирмы со спецлицензией. Пока это 27 агентств.

Теперь и Беловежскую пущу по безвизу можно посетить не только через велосипедно-пешеходный пункт пропуска "Переров-Беловежье". Этот список расширен до пяти погранпереходов. В национальном парке ждут еще больше зарубежных гостей.

Евгения Кузьмицкая, специалист туристического отдела НП "Беловежская пуща":

"Если раньше туристы могли провести в пуще лишь 3 дня с ограничением выезда куда-либо в другие районы, за пределы пущи, то, благодаря подписанному указу и расширению безвизовой зоны, теперь даже те туристы, которые приезжают через пограничный переход через Брест, тоже имеют возможность посетить и Беловежскую пущу, и прилегающие территории".

Эксперты прогнозируют: поток туристов увеличится минимум на 20%. Английский язык теперь будет востребован среди официантов и таксистов. Ожидается значительный толчок в развития туриндустрии. Сегодня же отели Бреста готовы принять около 2 тысяч гостей.

Сергей Жуков, заместитель председателя Брестского горисполкома:

"По итогам 2017 года экспорт туристических услуг для Бреста составил 3 млн 540 тыс долларов. Безусловно, это сумма внушительная. Это колоссальные вложения в экономику города. Конечно же, с подписанием этого указа Главой государства мы рассчитываем на значительный рывок в этих цифрах"

Брестская крепость, музей средневекового города, галереи, национальная кухня и самобытность. Только в Бресте туристам предложат около 20 туристических маршрутов. Город через год готовится отметить тысячелетие. На праздник приедут многочисленные гости, в том числе и по безвизу.