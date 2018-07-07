"Александрия собирает друзей". Международный фестиваль - праздник народного творчества - в Шкловском районе стартовал сегодня большой ярмаркой на побережье Днепра. Торговые ряды растянулись на несколько километров. Можно приобрести сувениры, отдохнуть под живое исполнение старинных и современных песен и даже попариться в настоящей бане. На фестиваль пожаловали гости не только со всей Беларуси, но и из России, Польши, Украины, Прибалтики. Украшение праздника - гала-концерт под названием "Малая родина" с участием Сергея Трофимова, ансамбля "Синяя птица", Таисии Повалий. Финалом грандиозного шоу на Купалье станет праздничный фейерверк и молодежная дискотека.

Завтра фестиваль "Александрия собирает друзей" продолжится Днем Украины. В программе Сорочинская ярмарка, выступление конного театра и большой концерт звезд украинской эстрады.