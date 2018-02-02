Акция "28 петель" объединила мам во всем мире

3 Февраля 2018 15:29

Мастерицы из Могилева вяжут одежду не совсем обычную - передают ее детским больницам. Женщины надеются, что она способна поддержать жизнь младенцев. "28 петель" - так назвали общество организаторы, и присоединились таким образом к акции, которая объединила мам во всем мире. Андрей Ястребов убедился - чтобы делать хорошие дела, достаточно щедрой души.

Клуб "28 петель", рассказывает за работой Светлана Карпеченко, появился в Могилеве совсем недавно. Неравнодушные к здоровью младенцев женщины, в том числе и из православного клуба, теперь часами проводят в мастерской. Нередко это обычное уютное кафе. Только вместо кофе - катушки хлопка.

История проекта под названием "28 петель" интересная. Пять лет назад фотожурналистка из Казахстана посетила у себя на родине перинатальный центр, где медики советовали одевать младенцев, которые родились раньше срока, в одежду из овечьей шерсти. Дескать, она дополнительно согревает их. Фотокорреспондент выложила снимки в Интернете, и мастерицы во всем мире начали вязать. Проект поддержали и в Беларуси.

Искать адресата для такой помощи в Могилеве долго не пришлось.

Могилевская областная детская больница. Самый современный по сегодняшним меркам медицинский центр. Здесь освоили почти все виды хирургических операций. Выхаживают даже младенцев, которые появились на свет весом всего 500 граммов.

Этому новорожденному мальчику из Мстиславля всего сутки. Каждая секунда жизни этого маленького человечка теперь под пристальным вниманием компьютеров, которые поддерживают и климат в инкубаторе, и считают пульс.

И медиков, которые не отходят от младенцев все время. Даже и потом, когда на руки их получают матери.

Благотворительный жест мастериц из клуба "28 петель", конечно, не остался без благодарности. Вязаные носки, шапочки, варежки и пледы нашли своих адресатов. Теперь младенцам еще комфортнее и теплее в своих инкубаторах, будто космических капсулах, в которых сохраняется маленькая жизнь.