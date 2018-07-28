Их профессия - людей спасать. 74 бойца пополнили ряды белоруской пожарной службы.

Сегодня они дали присягу на верность Родине. Торжественная клятва новобранцев прозвучала на Кургане Славы. Все молодые люди в прошлом отслужили в армии, но через полтора года решили продолжить службу.

Решил дальше связать свою судьбу с таким военным подразделением в какой-то степени. Спасать людей - это нелегкая профессия. Не каждый готов и способен на такое. Но кто-то должен же родину защищать".

Не случайно будущие пожарные приняли присягу именно сегодня - накануне Дня пожарной службы Беларуси, ей исполняется 165 лет.