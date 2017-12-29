2018-й по восточному календарю - год Желтой Собаки

30 Декабря 2017 15:30

Астрологи уверяют: это будет благоприятное время для решения проблем как в профессиональном плане, так и в частной жизни. Ведь собака - друг человека. Чтобы узнать о характере собак разных пород и научиться их понимать, Ольга Масловская отправилась на мастер-класс по дрессировке в кинологический центр пограничной службы в Сморгони.

Кто первым встречает Новый год и Деда Мороза на границе? Нет, не пограничники. А их верные друзья - служебные собаки. Известно, собака улавливает запахи на расстоянии в километр. Поэтому о мешке с подарками знает раньше всех. Службу на белорусской границе несут более 700 четвероногих. Подготовку проходят здесь - в кинологическом центре органов пограничной службы в Сморгони.

Кинологи шутят: у нас свой восточный календарь, в нем каждый год - год собаки. В академии для четвероногих обучаются лабрадоры, немецкие и бельгийские овчарки. Дрессировка начинается в двухмесячном возрасте. До этого - только игра, но с элементами учебы.

Для каждого темперамента своя служба. Спокойной и уравновешенной собаке больше подходит розыскная работа. Холерик даст фору во время задержания нарушителей.

Лабрадор Буч даже не догадывается о своем специальном предназначении - бороться против незаконного оборота наркотиков. Но безошибочно находит тайник с зельем. За это - похвала и лакомство от хозяина.

Для собак, которые несут пограничную службу, другой курс. Кстати, животные служат наравне с пограничниками. У них, как и у людей, все по расписанию: рабочие будни и выходные, строгий рацион питания и режим дня. Даже медицинскую комиссию проходят.

Кинологический центр в Сморгони существует более 20 лет. За это время здесь подготовили три с половиной тысячи специалистов-кинологов и более двух тысяч служебных собак. В том числе для таможенников, спасателей и охранников. За помощью к белорусским коллегам обращались пограничные службы Узбекистана, Азербайджана и Армении. Воспитанники кинологического центра всегда на пьедестале международных соревнований.

В центре занимаются не только подготовкой собак, но и их разведением. Ежегодно на свет появляются около сотни породистых щенков. Чтобы не было неразберихи, прозвища дают по алфавиту. У каждого года - своя буква. В 2016-м клички начинались с буквы "Т". 2017-й прошел под буквой "У". Поэтому скоро на погранзаставах появятся Урал, Удача и Удар. В следующем году Желтой Собаки - первой буквой всех прозвищ будет "Ф". Возможно, Фея, Фаворит и Фортуна?