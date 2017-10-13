14 октября отмечается Всемирный день паллиативной и хосписной помощи

14 Октября 2017 15:21

Для Беларуси этот вопрос также актуален. Почти полтора года назад было открыто новое здание детского хосписа. Проект полностью благотворительный - его возвели на пожертвования тысяч неравнодушных белорусов. Рассказать о хосписе и его ежедневных делах в этом году решили через новую благотворительную акцию. Наталья Кузьмицкая с подробностями.

Разноцветный веселый плед создан не только чтобы согревать, но и поднимать настроение. Особую ценность теплому одеялу придают не дорогие нити или замысловатые узоры, а нежность и забота, с которыми оно создано.

Вика Тарасевич одна из первых получила самодельный уютный плед - один маленький пазл из большой вязаной мозаики акции Белорусского детского хосписа "Связанные добром". Проект стартовал еще в декабре и объединил людей самых разных профессий и занятий в творческой и благотворительной инициативе.

Финал акции планировали на 14 июня, в годовщину открытия нового здания хосписа, но интерес к ней вдохновил организаторов на то, чтобы продолжить вязаный проект до осени - до Всемирного дня паллиативной помощи.

Большое покрывала в 50 хороших руках волонтеров укрыло детский хоспис, затем все маленькие пледики отправят подопечным семьям хосписа во все регионы страны. За красивым жестом - большой смысл. Главная цель марафона - рассказать, что такое паллиатив, какие проблемы сегодня существуют при оказании социальной, духовной и медицинской помощи неизлечимо больным людям.