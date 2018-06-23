120 лет с начала движения трамвая отмечает Витебск

23 Июня 2018

Именно город на Западной Двине стал первым, где появился этот транспорт. На трамвае здесь начали ездить раньше, чем в Москве, Санкт-Петербурге и Минске. Протяженность путей составляла около десяти километров, подвижной состав включал моторные и прицепные вагоны. До 1914 года трамваем управляли только мужчины. Теперь большинство водителей Витебского трамвайного депо - женщины. Ежедневно на линию в областном центре выходит более полусотни трамваев.

А на время "Славянского базара" и Дня города в Витебске организуют трамвайные экскурсии. Узнать об истории витебского трамвая можно и в музее. Экспозиция насчитывает более 2 тысяч экспонатов.

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