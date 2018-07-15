Жесткий ответ на "мягкий" Brexit

Обратимся к мировым темам. Здесь за градус полемики традиционно отвечают Соединенные Штаты. На неделе мы стали свидетелями жесткого ответа на "мягкий" Brexit. Дональд Трамп заявил, что США не будут заключать с Соединенным Королевством отдельное торговое соглашение в случае реализации плана Терезы Мэй. Ранее британскому премьеру удалось согласовать с министрами так называемый мягкий сценарий выхода из Евросоюза, который уже называют "Brexit понарошку". И действительно, эксперты до сих пор не могут объяснить, чем план Мэй отличается от членства в ЕС - зона свободной торговли и таможенный союз продолжат действовать, как и открытые границы между Альбионом и материком.

Действия премьера привели в бешенство сторонников "настоящего Brexit". В начале месяца в отставку подали глава Foreign Office Борис Джонсон и министр по делам выхода Великобритании из Евросоюза Дэвид Дэвис. Усилия официального Лондона по сохранению связей с ЕС, конечно, тоже можно понять. По примерным оценкам, Brexit, до которого осталось всего 8 месяцев, обойдется казне в 50 миллиардов фунтов стерлингов. И это без учета косвенных потерь. Впрочем, план Терезы Мэй еще должны обсудить и одобрить европейские партнеры. Поэтому ответа на вопрос, в каком направлении сейчас движутся ЕС и Великобритания, пока нет.