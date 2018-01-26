28 Января 2018 21:07

Герои нашего следующего сюжета не стали ждать милости от жизни и выбрали свой путь сами. Кто-то не мог найти работу из-за инвалидности, кто-то решил сменить профессию, а есть и такие, кто решился на переезд.

В любом случае желание работать и быть востребованным объединило их истории. Государство и здесь создало благоприятные условия, было бы желание. Впрочем, давайте посмотрим и услышим мнение людей, сделавших свою карьеру, когда, казалось бы, выхода нет (видео).