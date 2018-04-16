Заявления о необходимости регулирования информпространства звучат все громче

15 Апреля 2018 21:12

Соцсети регулировать или пустить на самотек? Что важнее – национальная безопасность или плюрализм? И как отличить правду от фейка? Этими вопросами сейчас задаются многие политики, журналисты, эксперты. Дискутировали на эту тему и в стенах открытой студии. Отвечая на вопрос о возможной "маркировке" информпродукции, финансируемой из-за рубежа, Александр Лукашенко отметил: вопрос деликатный, торопиться не следует.

Заявления о необходимости регулирования информпространства, в первую очередь, Интернета и соцсетей звучат все громче. И – что парадоксально – звучат из государств, которые еще несколько лет назад (до Трампа, Брексита и сетевого джихада) очень болезненно реагировали на любые ограничения медиасферы. Пока в России обсуждают блокировку мессенджера Telegram, в США необходимость регулирования виртуального пространства признает основатель "Фейсбук" Марк Цукерберг. Это произошло после скандала с "Кембридж Аналитика" – компанией, которая, используя "Фейсбук", манипулировала мнением американских избирателей.

За океаном, впрочем, крупные сервисы уже давно и открыто сотрудничают с властями. В декабре, к примеру, "Фейсбук" и "Инстаграм" по просьбе Госдепа заблокировали аккаунты попавшего под американские санкции президента Чечни Рамзана Кадырова без объяснения причин. А YouTube начал маркировать каналы СМИ, финансируемых зарубежными государствами, будто намекая: вот она, вражеская пропаганда. Так что передовой опыт оплота демократии предлагал внедрить наш Глеб Лавров во время открытого разговора, говоря об иноагентах. Во многих странах Запада, к сожалению, все чаще ставят клеймо изгоя на каждого, кто имеет отличное от лини партии мнение.

Но совсем другое - пропаганда своя, родная и выверенная. Вот он мастер-класс независимой журналистики! Пользователи того же YouTube обратили внимание на забавный казус – десятки американских телеканалов внезапно заговорили в унисон. В эфирах разных программ в разное время журналисты из разных компаний предупреждали пользователей о попытках неких других, неправильных СМИ манипулировать общественным мнением. Все бы ничего, но во всех случаях "авторский" текст совпадал. Слово в слово.