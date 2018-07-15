Закулисье фестиваля "Славянский базар"

Самую высокую ноту на этой неделе взял Витебск! "Славянский базар" - два простых слова, зато сколько ассоциаций. Васильковое настроение белорусской северной столицы уже давно вышло за пределы славянского поля. И это еще одно доказательство: культура - самый эффективный дипломат.

Да, славяне на фестивале пока в большинстве, но к этой цифре приближаются азиаты и даже африканцы. Вот такая мультикультурная площадка со знаком "Сделано в Беларуси".

Иностранцы едут в Витебск за колоритом. Атмосфера фестивальной недели и правда особенная - город превращается в гигантскую арт-площадку. Концерты, театральные премьеры, уличные фесты, город мастеров - более сотни фестивальных мероприятий посетить одновременно невозможно.

Автографы или селфи со звездой - на каждой центральной улице города. В Витебске работает и наша съемочная группа. Прямо сейчас - кадры, которые вы не увидите в телетрансляции. Закулисье фестиваля - у Нины Можейко.

Троллейбусный маршрут № 3. Самый востребованный в фестивальные дни. Проезжает через центр города: амфитеатр, ратушу, драматический театр. Здесь можно и нужно почувствовать себя внутри международного форума, который движется строго по маршруту и расписанию. Как у любого бренда, у "Славянского базара" есть своя "упаковка", каждый год новая. В этом - вот такая фиолетово-лиловая. Цвета из природного спектра. Здесь, в Витебске, все натуральное, включая эмоции.

Васильковое настроение - это правильный диагноз. Лекарства от этой фестивальной лихорадки просто нет.

В Витебске появился даже васильковый гид. Ведь едут сюда за атмосферой. Колоритные улочки, музыканты и перформеры приезжают сюда издалека. Чтобы раствориться в толпе и расправить фестивальные паруса с попутным ветром.

Белый цвет символизирует чистые мысли и добрые намерения всех участников грандиозного форума. В этом году стран - 41. Ровно столько флагов развеваются на витебском ветру у главной концертной площадки - Летнего амфитеатра.

Тот самый дом, в котором тебя всегда ждут, - Летний амфитеатр. Под этой крышей спрячется даже 6-тысячная публика. Купол выдерживает колоссальные нагрузки, а главное - защищает от дождя. А еще, конечно же, выполняет эстетическую функцию.

Амфитеатр строили на месте катка. Под Всесоюзный фестиваль польской песни. Но этой миссии локация прослужила недолго. В 1992-м форум переформатировали и прорубили окно в Европу.

Сегодня это современная площадка, сделанная с учетом всех технических и даже погодных нюансов. Здесь есть все для яркой картинки – светодиодные экраны, высота которых с трехэтажный дом. Гигантские формы дают нужный эффект для телетрансляции. А еще в этом году появился новый цифровой звукорежиссерский пульт. С его помощью звук в амфитеатре стал еще четче.

А вот сценографию адаптировали под фирменный стиль. Главная тема – вода. В Витебске она буквально объединяет народы: одна Двина – Беларусь, Россию и Латвию.

"Базар" – это, конечно, звезды. В день на главной фестивальной площадке – в Летнем амфитеатре - несколько концертов. Работают сутками. И день, и ночь - аншлаг. Зал охотно купает в овациях артистов. И звезды платят тем же. Приезжают вновь и вновь, но не ради банка, а ради ностальгии - у каждого своей. За годы плодотворного сотрудничества стали "родственниками" "базара". По-семейному покупают личные подарки.

Тем не менее, здесь у них свой плотный график. Ведь это не отдых – командировка, пусть и приятная. Ирина Аллегрова в Витебск привезла свой эстрадный моноспектакль.





Такого от певицы не ждал никто. Тем более, в 2014-м народная артистка прощалась с Витебском. Но не смогла покинуть сцену.

Приходится "ловить" артистов на бэкстейдже, в коридорах и даже на улице. Для удобства в этом году у амфитеатра появился мобильный пресс-центр. Теперь посмотреть интервью можно в прямом эфире.

За славянской экзотикой охотно едут даже из Уругвая. Вот такой латиноамериканский сериал. А главная героиня – Наталья Орейро. Актриса, певица и даже дизайнер. Звезда мыльной оперы, которую, несмотря на легкость жанра, засмотрели до дыр.

Конечно, в Витебск Орейро приехала не читать рэп. Хотя и этот импровизированный баттл восприняла легко и играючи. В этом году она в жюри Международного конкурса исполнителей эстрадной песни. Ее оценки – зов души. Судит, как чувствует.

В Витебск съезжаются из самых экзотических стран. В этом году, например, дебютировали Египет, Гвинея. Уже привычным участником стала Куба. Не обошлось без мальтийцев. Только не рыцарей, а вокалистов. Курт Каллея, к слову, опытный конкурсант. За его плечами евровизионная сцена. Покорять в Витебск приехал с русскоязычным репертуаром.

А вот белорус Евгений Курчич – больше известный публике как Слуцкий – выбрал тяжелую артиллерию. Замахнулся на "Крик птицы" Владимира Мулявина.

"Славянский базар" не ограничивается концертной программой. Город на неделю превращается в огромную арт-площадку. Исторический центр отдали на откуп искусству и народным промыслам. Тоже интернациональным.

Вечерние променады дополняет эффектная подсветка. В уютном полумраке прохожие не расходятся до утра. Есть ли жизнь после "Славянского базара"? На этот вопрос местные отвечают: конечно, сразу после нынешнего начнут подготовку к следующему.