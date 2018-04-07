Закон для Интернета

8 Апреля 2018 21:36

Противостояние с современными вызовами и угрозами, например, ложью и злословием. Законопроект о СМИ сейчас проходит обсуждение. Разработчики заявляют, что изменения одновременно позволят уравнять условия для тех, кто распространяет информацию, и защитить тех, кто ее получает.

Как говорят в Мининформе, сейчас сложно разобраться, кто на самом деле выполняет роль средств массовой информации. С одной стороны, все традиционные СМИ стремятся к мультимедийности, используя различные интернет-инструменты, с другой - даже социальные сети можно рассматривать как площадку оперативного банка данных. И, пожалуй, ключевой момент - защита прав потребителей… этой же информации.

Кто-то спешит назвать процесс закручиванием гаек и дискриминацией свободы слова, наши спикеры говорят о более прозаичных и реальных вещах - киберпреступности. Причем чаще всего речь заходит о самой уязвимой категории населения - детях и подростках. И здесь стоит выделить направления, которые разрушительны в итоге для всего общества - наркоторговля, педофилия и доведение до самоубийства.

Тролли, боты, провокаторы и агрессоры - для них тоже найдется место в новой редакции Закона о СМИ. Фейки не в тренде, контроль лженовостей - вот мировые тенденции медиапространства. Будут ли белорусы проходить процесс идентификации личности, как легализовать журналиста и как понимать термин "интернет-ресурс"? - обо всем по порядку - Александр Смирнов.

Буквально на днях общественность взбудоражила новость: "Фейсбук" признался, что проверяет содержание переписки в "Мессенджере". Пользователи возмутились, мол, это нарушение приватности. В это же время владельцы социальной сети ответили, что это делает автоматика для пресечения оскорблений или других негативных проявлений. Ведь речь идет о безопасности.

Говоря о роли Интернета в жизни общества, социологи называют его неотъемлемой частью. Школьники едва ли не каждую перемену проводят со смартфоном в руках. Однако какую информацию оттуда черпают - вызывает сомнение. Едва утих скандал, где фигурировали суицидальные группы, самая известная из которых "Синий кит", периодически появляются сообщения, где снова затрагивается тема самоубийства, причем в игровой форме. И это то, что, как говорится, лежит на поверхности.

Геннадий Казакевич, начальник Главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Беларуси: "Кроме того, мы констатируем, что Интернет активно используется для совершения преступления в отношении несовершеннолетних. Прежде всего, в отношении половой свободы несовершеннолетних. Груминг, секстинг, сексчатинг и т.д. Когда посредством психологических приемов и способов несовершеннолетних готовят фактически к сексуальным контактам и этим активно пользуются педофилы. Ими же используются закрытые интернет-сообщества, закрытые группы в соцсетях".

Практика МВД показывает, при стремлении достичь цели быстро и безопасно преступники используют мировую сеть. За последние 5 лет педофилия выросла в 15 раз. Наркомафия использует для торговли и рекрутинга новых курьеров Всемирную паутину. Проявления экстремизма также достигают максимального эффекта именно в Сети. Также и фейковые новости - они распространяются в 60 раз быстрее, чем официальные сообщения, за минуты достигая тысячи просмотров.

Павел Легкий, замминистра информации Беларуси: "Ведь сегодня стало достаточно сложно определить, кто на самом деле выполняет функции СМИ. То ли те, у кого есть госрегистрация, то ли те, у кого ее нет, но выполняет фактически функции СМИ. Отсюда появилось предложение ввести понятие "сетевого ресурса" и отсюда появилось предложение распространять положение закона о СМИ на интернет-ресурсы, которые не пожелают в добровольном порядке зарегистрироваться как СМИ, но будут фактически выполнять функции СМИ".

Новый законопроект, заверяют в Миниинформе, закрывает ряд пробелов, которые назрели давно. В первую очередь необходимо упорядочить деятельность информационных площадок, которые сегодня фактически выполняют функцию СМИ. Это мировая тенденция. К примеру, Германия с нового года ввела закон, регулирующий социальные сети, Франция ужесточает борьбу с фейковыми новостями. Меры у стран-партнеров по ЕврАзЭС еще более суровые.

Павел Легкий, замминистра информации Беларуси: "Мы и сегодня работаем с социальными сетями, в том числе и по больным и острым темам - таким как негативное воздействие на детей и молодежь. Эта работа дает результаты, но не всегда удается достучаться до владельцев соцсетей. Есть вопросы. Я рассчитываю на то, что новый закон позволит наладить лучшее взаимодействие, в том числе и с владельцами соцсетей с тем, чтобы решать вопросы не радикальным способом, а что называется в рабочем порядке. Точечно удаляя то, что наносит вред здоровью нашего общества и молодым людям".

Новый законопроект предусматривает для интернет-ресурсов и права, и обязанности. То есть, легализовать журналистов, получить аккредитации для работы с госорганами, и официально конкурировать с другими СМИ. Еще один момент, который, по мнению разработчиков, должен подстраховать владельцев электронных информационных порталов - идентификация личности пользователя. Это особенно актуально для тех, кто любит писать комментарии или оценки. И однозначно, не на руку троллям и провокаторам.

Игорь Котляров профессор, директор Института социологии НАН Беларуси: "Мы никак не можем проинформировать, проследить, что они будут вбрасывать, сегодня говорят, что это нарушение прав человека. Это никакое не нарушение прав человека! Мы должны обеспечить государство, должны обеспечить свободу, спокойствие, благосостояние, безопасность наших граждан".

Одно из предложений - авторизация по СМС. Однако однозначно механизм пока не утвержден - разработка остается за Совмином. Однозначно разработчики могут утверждать только одно - свое стремление сделать виртуальное общение более цивилизованным. Кто-то скажет, Интернет и ценен тем, что позволяет полную свободу, другие - это не подразумевает безответственность. Жизнь в Сети стала фактически открытым источником, и не стоит ее новые страницы пачкать грязью или чернильными пятнами.

Геннадий Казакевич, начальник Главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Беларуси: "Мы констатируем, что это имеет место и предложение государства наладить эффективное противодействие неким негативным социальным явлениям, преступлениям и правонарушениям в соцсетях. И в этом сегменте оно обосновано и продиктовано реалиями современного времени. Другое дело - это надо сделать так, чтобы это принималось интернет-сообществом. Мы не говорим о тотальном контроле за отдельным интернет-пользователем либо за группой пользователей. Мы говорим об эффективном противодействии".

В Мининформе нам подтвердили - идет широкая дискуссия. То есть принимаются и будут рассматриваться предложения как в само ведомство, так и в парламент. К примеру, один из самых спорных моментов - процесс идентификации личности. Параллельно с Законом о СМИ разрабатывается Закон о персональных данных, и важно, чтобы нормы не вступили в конфликт друг с другом. Планируется, что депутаты приступят к рассмотрению документа, регулирующего отечественную медиасферу, уже через две недели. Время есть и для предложений, и для поправок. Разработчики обещали все изучить.