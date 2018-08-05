За награды Армейских игр борются команды 33 государств

Некоторые страны предпочитают всеобщую милитаризацию и нестабильность политическую преодолевать как бы играючи, по спортивным принципам. Здесь и мы можем похвастаться успехами в биатлоне.

Танковом. Традиционная воинская олимпиада перевалила за экватор. Армейские игры - 2018, которые стартовали 28 июля, продлятся до конца следующей недели. Пока в лидерах ожидаемо Россия и Китай. Белорусы от больших соперников, то есть союзников, не отстают. Самая зрелищная часть программы - "Танковый биатлон" - взяла паузу: сегодня финишировал первый этап, а второй начнется уже послезавтра. В нем будут соревноваться по три экипажа от команды на одном танке с заменой экипажа.

Подробнее об этом расскажем чуть позже в нашем репортаже, а пока напомним общий расклад. Соревнования проходят на полигонах семи стран: России, Казахстана, Армении, Азербайджана, Ирана, Китая и Беларуси. За награды борются команды 33 государств из Европы, Азии, Африки и Латинской Америки. Программа игр состоит из 28 конкурсов на земле, воде и в небе. Так что, проверку военным придется пройти, как говорится, по всем фронтам.

На брестском полигоне проходят соревнования в дисциплине "Снайперский рубеж". Это три этапа: индивидуальный и парный зачеты, а также эстафета. Условия максимально приближены к военным реалиям и усложнены. В индивидуальном зачете команде из 4-х человек необходимо пройти 5 упражнений. Это разнообразные мишени на различных дистанциях. Хоть дело происходит на полигоне, но, как говорится, дома и стены помогают. Пока белорусская сборная идет в этой дисциплине в лидерах.

В дисциплине "Воин Содружества" наша команда стала второй, золото у Казахстана. На этом конкурсе важно было показать не только преимущество в физической форме и военных навыках, но и знание истории, а также таланты в литературном и танцевальном конкурсе. Наши поздравления белорусским воинам! А теперь, как и обещали, все самое интересное прямо с места событий.