Глянешь за окно и понимаешь, насколько сложно аграриям будет этим летом. Белгидромет всю неделю без устали раздает оранжевые карточки - ливни, грозы, ветер. Вот и сегодня погода продолжает бесчинствовать. Июль в Беларуси считается самым теплым и мокрым месяцем в году.

Вот, судя по всему, и пытается подтвердить свою репутацию, восполнить недостаток влаги в мае и июне. Но даже это, судя по всем показателям и прогнозам, перебор. В среднем по стране выпало 223 миллиметра, это три четверти климатической нормы. Виновником дождливой погоды стал циклон из Украины. И зовут его "Халиной". Синоптики используют термин "черноморская депрессия". За две недели июля во многих районах Беларуси выпала двухмесячная норма осадков. Сперва досталось Бресту - 80 процентов месячной нормы за час! Это 47 литров воды на каждый квадратный метр города. В Гомеле половина месячной нормы за день. Подтоплены подворья, дороги, подвалы школ, жилых домов и магазинов. Подсчитывать убытки рано, потому как на большей части территории страны будет лить и дальше, по востоку - грозы, ливни и град, местами шквалистый ветер. Вот так "Халина" не дает нам скучать. Шутили в Интернете и о Минске, сравнивая его с Венецией из-за затопленных пешеходных улиц Комсомольской и Революционной. "Революционная тема" была особенно популярна среди местных блогеров, которых в последнее время в Беларуси называют "концертными мальчиками".

А "Главный эфир" во всей этой симфонии дал право голоса и тем, у кого подмокла репутация, и, конечно, самим пострадавшим от стихии.

Владельцы и посетители всех этих небольших кафешек на Комсомольской и Революционной шлют горячий комсомольский привет городским властям. Еще пару недель назад мы не могли налюбоваться на новые пешеходные зоны столицы. Так вот оказалось, что пешком здесь можно не всегда. После хорошего дождя хоть лодку подавай! Частники катамаранами пока не закупаются, но потихоньку гуглят, где достать розовых фламинго, так сказать, для антуража.

Тем временем, наш корреспондент Надежда Сербиненко задалась вопросом на миллион - в чем проблема? Да, недешево обошлась вот эта вся новая плитка, брусчатка и отделка с реконструкцией, а в итоге получился сезонный бассейн. Причем, раньше так сильно ведь не затапливало!

Городские службы и власти в основном, разводят руками, мол, "приплыли". Но обещают все исправить. Подробности в сюжете прямо сейчас.

Скажу честно, резиновые сапоги не совсем мой стиль. Но такая уж работа у корреспондентов - быть или в самой гуще событий, или в самой большой луже страны. Что поделать, на этой неделе более актуальным стал второй вариант.

Да и в репортеров с места событий разом перевоплотились сотни минчан. Большая нынче конкуренция в информационном поле. Столько видео плавающих машин и людей в социальных сетях не было давно.

Бутик аксессуаров, которым владеет Елена Чернышева, на Революционной уже 11 лет. Соседство с Министерством по чрезвычайным ситуациям всегда вселяло некое спокойствие - ЧП здесь быть не должно. Но, увы, магазин затопило. Не помогла даже баррикада из мешков с песком.

В пиковые моменты, когда ливень не прекращался около часа, часть Революционной полностью ушла под воду.

На следующее утро после потопа на злополучных улицах появились узкопрофильные специалисты - "телеинспекторы труб". Они запустили в канализацию такого робота с видеокамерой и подсветкой. И спустя несколько часов "телеинспекции" вынесли свой вердикт.

Протяженность столичных ливневок - около двух тысяч километров. Александр Шеко - один из тех, кто их обслуживает. По словам специалиста, самый действенный способ очистки подземных коммуникаций от сора - экстренная гидродинамическая промывка. За смену его бригада может навести порядок на отрезке в полкилометра. Но прочистить все ливневки в одночасье невозможно.

Обслуживанием больших коллекторов, которые и отвечают за "сухость города" во время дождей, занимается "Горремливнесток". Избыточная вода через ливневки стекается в огромные трубы под землей. Но если осадков выпадает слишком много и в одночасье, коллектор переполняется и какое-то время не может принимать воду. С главным инженером организации мы встретились у люка самого большого коллектора на Немиге.

Если ливневки чистые, а коллектор также работает исправно, загвоздкой может стать просчет проектировщиков. Нетрудно заметить, что обе затапливаемые улицы от края до края уложены плиткой. Участков с газоном здесь практически нет. Кроме тех небольших лунок около деревьев. А это значит, что воде некуда деться. И она остается на плитке.

Реконструкцией пешеходных улиц, и в том числе модернизацией сточной системы, занималось коммунальное предприятие "Мінская спадчына". Ее руководитель, Александр Кохан, уверяет - инженерное решение проблемы уже найдено.

Тем временем пострадавшие от ливней, а это владельцы подтопленных магазинов, кафе, машин, получивших гидроудар, начинают подсчитывать материальный ущерб. Главный инженер комплекса зданий - Игорь Копытин - рассчитывает на финансовую компенсацию.

Как быть в случае порчи имущества, мы поинтересовались у страховщиков.

Синоптики не утешают. Дождям быть и на следующей неделе. Июльские грозы и ливни, похоже, еще могут подмочить фундаменты, а кому-то и репутацию.