Юн Ула Санн: "Беларусь готовит музыкальный праздник для всего континента"

21 Января 2018 21:41

Еще одним значимым событием ознаменован этот год в Беларуси. Наша страна приступила к организации детского "Евровидения" в Минске - музыкальный праздник для всего континента. На неделе впервые белорусскую столицу посетил глава популярного конкурса Юн Ула Санн. Для супервайзера шоу поездка была ознакомительной. Он побывал на заседании организационного комитета конкурса, встретился с командой Белтелерадиокомпании, которая взяла на себя подготовку шоу.

Также Юн Ула Санн посетил "Минск-Арену", которая рассматривается как одна из площадок для проведения нынешнего песенного форума. Там с гостем пообщалась наша коллега Инна Пилевич. Соответствует ли критериям конкурса 15-тысячный ледовый зал и на каком этапе подготовка масштабного шоу в Минске? Эксклюзивное интервью (видео).