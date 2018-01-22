Вынесен приговор 12-ти участникам скандального перфоманса в Освенциме

21 Января 2018 21:35

В самой же Польше на неделе суд вынес приговор 12-ти участникам скандального перфоманса в Освенциме. В том числе и 4 наших соотечественника вот таким образом решили обозначить, что они против войны и кровопролития.

Весной прошлого года у ворот лагеря смерти "Аушвиц-Биркенау" разделись догола, сковали себя наручниками и зарезали ягненка. А еще повесили баннер с надписью "Любовь" на вывеску “Труд освобождает". Такая трактовка пацифизма пришлась не по нраву европейскому правосудию. Два белоруса - они же организаторы - получили тюремные сроки в 14 и 18 месяцев.

На полтора года лишился свободы сын правозащитника Алеся Беляцкого Адам, который дополнительно обязан выплатить штраф и покрыть расходы на госадвоката. Следствие установило, что именно он у ворот концлагеря нанес ягненку 15 ударов ножом. По решению суда, обоим осужденным белорусам запрещено заводить животных в 10 ближайших лет. Остальные участники акции отделались штрафами и ограничением свободы на 1 год.