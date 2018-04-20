Время чистого света. Радуница в Китае

22 Апреля 2018 21:25

На неделе ездили на традиционный день поминовения предков — Радуницу. Древнейший и мало где в Европе сохранившийся обычай.

А знаете ли вы, что похожий обычай есть и в Китае? Традиция чтить своих предков здесь появилась еще до нашей эры. Три дня памяти называют ЦинМин – "время чистого света". Местные жители отправляются к могилам своих прародителей – порой и за несколько тысяч километров.

Корреспондентам Агентства теленовостей удалось увидеть древние обычаи, а жители одной из деревень в то же время впервые увидели иностранцев с другого края земли. Кроме того, название этого дня в китайском языке объединило в себе и имена двух последних династий императоров Китая – Мин и Цин.

Почему же прекрасный сад недалеко от Пекина на протяжении столетий был самым печальным местом для правителей Китая, а также для чего местные жители в память о предках сжигают деньги? Эксклюзивные кадры в сюжете наших корреспондентов.

Рассказывает Ян Пашкевич.

В каждом образе небесного змея Люй Чуньвэнь с детства узнает своего дедушку. Другим она его и не знала. Подобно дракону, тысячелетнему стражу китайского народа, ее дедушка стал защитником своей семьи – почти 40 лет назад погиб сам, но спас жену и детей из разрушающегося дома. В тот день они обрели еще одного небесного хранителя.

Корреспонденты "Главного эфира" стали первыми иностранцами, кто оказался на этом традиционном китайском кладбище. Их осталось не так много. Каждый курган – один человек или семейная пара. В ЦинМин монументы освещают огни костров – в пламени исчезают нарисованные деньги. Здесь верят: дым доставит эти дары в небеса.

Люй Чуньвэнь, жительница г. Пекин: "То поколение жило очень бедно, и мы верим, что, сжигая деньги, мы сможем передать им их. Чтобы они жили лучше и знали, что у нас все хорошо".

Почти на каждом захоронении видим одну и ту же дату – 28 июля 1976 года. День второго по разрушительности землетрясения в истории - 8 баллов шкалы Рихтера. За полминуты в руины обратилось 90% Таншана, а в обломках погибли 240 тысяч человек. В тот день Хой Жуйюань – маме Люй Чэньвэнь – ее отец дал жизнь второй раз.

По традиции, познакомить с прародителями должны и любого, кто придет к небольшому кургану. Исключений нет даже для журналистов с другого края земли.

А громкий фейерверк – послание в небеса: "Мы здесь, и всегда помним о вас".

В эти дни по зову своих предков миллионы жителей Китая отправляются за тысячи километров на малую родину. Название дня памяти – ЦинМин – появившись более двух тысяч лет назад, по случайности объединило в себе имена двух последних династий правителей Китая. Наша съемочная группа нашла то самое место, куда навсегда уходили императоры.

Тем временем семья Люй Чуньвэнь возвращается домой. Следов землетрясения в округе не заметить – Таншан отстроили заново. Город-феникс стал символом, который, как и дни ЦинМин, напоминает: вспоминая о прошлом, нельзя упустить настоящее, а за опустошающей зимой всегда наступает весна новой жизни.