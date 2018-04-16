15 Апреля 2018 21:00

Это "Главный эфир" и сегодня мы начинаем программу прямо у здания телецентра на Макаенка, 9. Именно здесь произошло главное медийное событие последних семи дней. Впервые за 14 лет Белтелерадиокомпания принимала у себя в гостях Главу государства.

Каждую неделю наши журналисты вместе с Президентом выезжают на самые разные объекты: от промышленных гигантов до небольшого хозяйства в глубинке. Но одно дело других посмотреть, настало время и себя показать. А еще спросить о том, что больше всего сейчас волнует медийный цех страны.

Формат "открытой студии" для откровенного разговора — в конце маршрута. Сначала Президенту рассказали о тонкостях современного телепроизводства.

Мы сейчас отчасти повторим маршрут Главы государства, но не повторимся, а немного переосмыслим. Чуть позже Президент скажет, что СМИ теперь могут ударить помощнее ядерного оружия. И вот они - средства. Обычный человек с такой камерой может пополнить, например, семейный архив. А вот в руках профессионала она, включенная в нужный момент и в нужном месте, может даже повлиять на ход истории.

Да, последние полтора десятка лет вместили в себя и информационную, и технологическую революцию. Во время предыдущего визита Президенту вот в этом же помещении показывали, как новости выходят в эфир с такой кассеты. Многие из нынешних работников Белтелерадиокомпании тоже прекрасно помнят, как обращаться с таким оборудованием.

Теперь темы для разговора совсем другие. Например, как грамотно использовать пространство студии, есть ли смысл гнаться за форматами еще более высокой четкости, чем HD?

Телевизионное закулисье, конечно, интересно, но главное действо развернулось уже в "Открытой студии". Она уместила почти полторы сотни журналистов. И ведь у каждого есть что спросить! Все вопросы, естественно, задать не удалось. Так что открытый разговор — это открытая тема нашей программы.