ВОЗ опубликовала новый топ самых пьющих стран. Беларусь - 27-я

Всемирная организация здравоохранения недавно опубликовала новый топ самых пьющих стран мира. И Беларусь в нем 27-я! А ведь еще год назад наша страна была на втором (далеко не почетном) месте, а еще раньше мы и вовсе лидировали. Сегодня рейтинг возглавляют Молдова, Литва и Чехия.

Такие подсчеты ВОЗ делает ежегодно. Раньше за основу брали официальную цифру по продаже алкоголя (ее сообщает Национальный статистический центр) и прибавляли так называемый незарегистрированный алкоголь. Но откуда брались эти цифры - непонятно. Эксперты говорят: возможно, нам попросту приписывали тенденции соседних России и Литвы. Теперь нелегальный алкоголь и прочие спиртосодержащие жидкости учитывать перестали.

Правда, проблема менее актуальной от этого не стала. Пациентов в специализированных больницах не меньше, да и в деревнях, все мы понимаем, встречаются подвалы с самогонным аппаратом. А ведь есть еще и контрафактный алкоголь. Плюсы статистики и минусы реальной жизни - в репортаже Анастасии Бенедисюк.

Это не подготовка к космическому полету. Хотя сразу после ощущение невесомости не покидает, уверяет Андрей. Процедура, которая окрыляет, и что важно - на трезвую голову!

Сюда попадают только в особых случаях: многие после затяжных запоев не могут воспроизвести и трех слов, пролежав вот так, будто погрузившись под воду на глубину до пяти метров (внутри капсулы высокое давление) и вдыхая исключительно О2. Люди учатся заново говорить и вновь обретают смысл жизни.

И что этот беспробудный сон длиною в 18 лет с водкой, сомнительными компаниями, несколькими судимостями и слезами матери когда-нибудь закончится, Андрей уже и сам не верит. Мужчина признает: он - алкоголик. За последние три года это уже 10-е посещение 21-го отделения РНПЦ в Новинках. Он стучит раз за разом в дверь клиники, как только чувствует: до края и "на донышке" хватит.

РНПЦ психического здоровья. За помощью сюда едут из всей страны. Большинство - с алкогольной и наркозависимостью. 300 наркологических коек - пустующих нет. Для белорусов лечение бесплатное. В сутки за одного пациента государство платит 30 рублей: это койко-место плюс питание. Лекарства - и это, пожалуй, самое дорогое, в эту сумму не входят. Вот и считаем. Уже год здесь практикуют новый метод борьбы с недугом. Кислородом и высоким давлением.

ВОЗ публикует рейтинг самых пьющих стран. Беларусь 27-я! В лидерах - Молдова, Литва и Чехия. Среднеевропейский показатель - 9,8 литра. А ведь еще в 2010-м - 11,2, то, к чему наша страна пришла только сейчас. Стремиться есть к чему…

Возникает вопрос: с 1 на 27 за такой короткий срок - возможно ли? Батыр Бердыклычев, представитель ВОЗ в Беларуси, поясняет: в новом рейтинге не учитывали неучтенный алкоголь. А это - математическое моделирование, часть, которой в официальных отчетах нет!

Такому визиту участкового пенсионерка, кажется, не удивлена. Но то, сетует, клевета соседки. Вот только заначку милиционеры все-таки найдут. И тут показания меняются: сперва - скоро "помирать", а потом - "дочке на свадьбу". И все бы ничего. Если б чуть ранее у этой женщины не изъяли самогонный аппарат. А аромат во дворе и спустя месяцы - будто спиртзавод рядом. А потом старушка и вовсе признается: 30 лет проработала технологом как раз-таки на заводе "с душком".

Ремонт два раза в год, наработанная клиентская база. Казалось бы, безобидная старушка, но она и сегодня не понимает, в чем ее вина?

Это Логойский район. 90% бытовых преступлений здесь происходит именно под воздействием зеленого змия. Подобные рейдовые мероприятия происходят регулярно. В последний раз изъяли около 70 литров самогона, 200 литров браги и 2 самогонных аппарата. Логойск, конечно, не Молодечно, но ситуацию и здесь держат на контроле.

Это все та неучтенная часть. Как, собственно, и контрафакт.

И связано это прежде всего с ценами на алкоголь. В той же России бутылка фальсифицированной водки стоит чуть меньше полутора белорусских рублей. Привезя к нам, ее реализуют уже за 4 рубля! Да, стражи границы не дремлют. Но бдительным не мешало бы быть и каждому из нас: неважно, прохожий ты, продавец в магазине или, к примеру, участковый. Он ведь и с рейдом - во благо. А был и вовсе удивительный случай. Антон Бабошин целый месяц встречал с работы и провожал домой мужчину, чтобы тот не зашел в магазин за дозой "антидепрессанта".

Кстати, уже в сентябре ВОЗ опубликует новый рейтинг: расскажут о крепости употребляемых напитков. Вот данные - предварительные - по нашей стране: в основном, белорусы пьют крепкие спиртные напитки: водку и коньяк. В два раза меньше пиво. А вот на вино налегают только 3%. Как бороться? Запретный плод сладок и чреват как минимум перетоками из соседних стран. Судя по обнадеживающей тенденции – профилактики и личной ответственности, да так, чтоб по 50, и, кажется, стакан уже наполовину…