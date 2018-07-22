Уборочная кампания для нашей аграрной страны это, наверное, как туристический сезон для Греции или Египта. Мы лучше всех знаем, как летний день год кормит, и этот день - в третьей декаде июля, ну и в августе, конечно! Техника только начинает массово выходить в поля. И вот они, самые актуальные данные.

Итак, держим в уме веское слово, которое на неделе сказала погода. Судя по цифрам, такие условия все-таки сказались на работе аграриев. Выделить можно только Брестскую область. Но это, как сказали бы футбольные комментаторы, один из фаворитов каждого сезона, которому всегда удается старт. Но не будем торопиться, о футболе позже. А пока отметим, что всего в копилке уже больше 700 тысяч тонн зерна. Подбираемся к первому миллиону!

Задача у работников села в этом году непростая, учитывая, что и внутри отрасли не все так гладко. В пятницу во Дворце Независимости состоялся непростой разговор Президента с менеджментом агросектора. Самый главный вопрос - что будет с хозяйствами, у которых долгов больше, чем доходов. Ведь, если сегодня не провести вовремя оздоровление предприятий-должников, их экономические болезни станут хроническими и потянут экономику районов и доходы аграриев вниз.

К примеру, два года назад в стране было немногим более 300 хозяйств-должников. Их финансовым оздоровлением занялось правительство, которое предложило комплексную помощь. Но далеко не все смогли ею воспользоваться. Как результат - в некоторых организациях финансовая ситуация усугубилась. И вот теперь снова Глава государства требует пересмотреть подходы к решению аграрной задачи.

Новые инструменты предлагают и эксперты. Например, конвертировать долги в акции или ценные бумаги, а также отсрочку и рассрочку платежей. Предусмотрены и дополнительные стимулы для инвесторов, прописана роль и ответственность власти на местах. Ну и мы не забываем о приватизации - о таком варианте для аграрного сектора, пожалуй, впервые заговорили серьезно. Но и с серьезными оговорками.

О новых стимулах для экономики села расскажет Александр Хоровец. Почему с поля должно быть убрано все до последнего зернышка механизаторам сельхозпредприятия "Лазовичи" объяснять не надо. Здесь не то, что директор, а каждый работник, хорошо помнит, как еще пару лет назад их хозяйство было на краю финансовой пропасти. Трясло так, что только и разговоров было о скором банкротстве. И каждый месяц люди гадали - получат вовремя зарплату или нет.

Именно долги по кредитам связывали руки, рассказывает директор предприятия. На подготовку техники, закупку удобрений и своевременную уборку урожая не было ни денег, ни мощностей. Приходилось идти порой на неоправданные риски.

Чтобы вовремя и качественно убирать сахарную свеклу, купили комбайн. Правда, для этого пришлось брать валютный кредит. Ежемесячные платежи только по процентам составляли несколько тысяч долларов. И машина для хозяйства становилась фактически золотой. Но, чтобы не попасть в черный список к банкирам, пришлось изымать деньги, которые должны были идти на зарплату работникам. Благодаря программе по финансовому оздоровлению, валютный кредит перевели в рублевый. Автоматически снизилась процентная ставка. Предприятие вздохнуло. И в декабре прошлого года за комбайн полностью рассчитались.

Выкарабкаться из долговой ямы лазовичам помогло государство. На предприятие пришел инвестор. Дополнительно взяли в аренду 500 гектаров земли. Как результат - увеличилась кормовая база, вместе с этим поголовье, начали расти привесы животных и надои молока. Сегодня каждая буренка дает более 21 килограмма "белого золота" в сутки.

Сейчас хозяйство работает с рентабельностью. Свободные деньги направили на строительство телятника.

Сегодня работу так называемых проблемных сельхозпредприятий регулирует 253 указ. Документ приняли в 2016-ом. По нему должники получили отсрочки и рассрочки по долгам, штрафам и обязательным платежам, плюс упрощался механизм укрупнения хозяйств и привлечения инвесторов. Но такие меры помогли лишь отчасти. Так в финансовом оздоровлении два года назад нуждались 323 хозяйства. Из них восьмая часть канула в лету - присоединились к более успешным организациям или нашли инвестора.

На сегодня в списке 283 проблемные организации АПК. 46 из них восстановили свою платежеспособность, еще около 80 улучшили показатели. Остальные так и стоят на месте, а еще 41 предприятие продолжает падать в долговую яму.

Сегодня прежние финансовые инструменты во многом исчерпали свой ресурс. Глава государства еще в прошлом году поручал правительству разработать новые подходы в комплексном оздоровлении проблемных предприятий агросектора без участия судов. И главное условие - дать больше полномочий местным властям. Именно за председателями райисполкомов закрепятся сложные хозяйства. Таких в каждом районе немного - одно-два. Ответственность главы районов разделят поровну с губернаторами.

Сегодня правительство предлагает новые инструменты оздоровления проблемных предприятий. В первую очередь - финансовые.

Как пример - конвертация долгов - в этом случае задолженность становится средствами уставного фонда, а кредитор получает акции предприятия. Мировое соглашение - стороны сами договариваются об исполнении по оплате долга. Еще один механизм реструктуризации долга - отсрочка на три года с последующей рассрочкой на 5 лет. Четвертый вариант - выпуск ценных бумаг для перевода задолженности предприятия на местные исполкомы или ОАО "Агентство по управлению активами".

Такой комплексный механизм оздоровления с широкими административными и рыночными стимулами согласился поддержать Глава государства. После небольших доработок указ ляжет на стол Президента.

Сейчас все силы аграриев брошены на уборочную. И, несмотря на то, что в большинстве хозяйств комбайны вышли в поля раньше прошлогоднего, погода не шибко позволяет разогнаться.

Пока о видах на урожай аграрии говорят осторожно. В большинстве районов уборочная только началась. Но уже очевидно - республиканский каравай будет немногим меньше прошлогоднего.

Впрочем, хлеба хватит всем и даже излишки останутся - констатируют специалисты. Но только в том случае, если на поле не останется ни одного зернышка. Ведь только хозяйственный подход поможет реально заработать тем, кто сегодня нуждается в финансовом оздоровлении.