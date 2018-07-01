Вице-премьер Владимир Семашко ответил на вопросы об энергетическом будущем

1 Июля 2018

Чем ближе ввод первого энергоблока БелАЭС, тем больше правительство задумывается: как реализовать весь потенциал станции? Одно из направлений - общий энергетический рынок ЕАЭС. Как известно, заработает он 1 июля 2019 года. Это снимет ограничения на экспорт зеленого ресурса на евразийском пространстве.

И все же основное внимание внутреннему потреблению. Сколько будем платить за электричество в дальнейшем? Когда появится первый белорусский электромобиль? Все ответы у вице-премьера Владимира Семашко. Еще один эксклюзив "Главного эфира" (видео).

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