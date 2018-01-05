Главный эфир
7 Января 2018 21:14
Ветеранское "равенство" в Латвии
Кто фашист, а кто освободитель? Ветеранское "равенство" в Латвии. Президент страны официально уравнял статус советских ветеранов Великой Отечественной и тех, кто воевал на стороне нацистской Германии. Закон был принят латвийским сеймом в декабре. Согласно ему, на статус ветерана войны смогут претендовать те, кто принимал участие в боевых действиях на территории Латвии в составе регулярных армий - как Советского Союза, так и Германии.
Правда, имеются исключения: на неграждан закон не распространяется. Кроме того, статус ветерана не коснется членов германской Национал-Социалистической партии и немецких служб безопасности, а также тех, кто был осужден за преступления против человечества, и бывших сотрудников КГБ.
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