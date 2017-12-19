Важное международное политическое событие недели - саммит ЦЕИ в Минске

17 Декабря 2017 21:23

2017-й для нашей страны - год председательства в организации.

Участники обсудили интеграционные процессы в Европе, расширение экономического сотрудничества и объединение усилий в борьбе с новыми угрозами. А если глобальнее - укрепление внутриевропейского диалога. Центрально-Европейская инициатива - уникальный формат, где каждая страна-участница - и донор, и реципиент. Руководство ЦЕИ высоко оценило усилия Беларуси по всем направлениям. Ведь официальный Минск изначально декларирует приверженность идее интеграции интеграций.