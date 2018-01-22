В. Зиновский: "Экономика в 2018 году должна быть растущей"

21 Января 2018 21:19

А теперь от вопросов духовных вновь вернемся к темам экономическим. Мировые эксперты в этом году предсказывают белорусской экономике рост не выше прошлогодних показателей. Но правительство говорит: возьмем планку в 3 с половиной процента. Что это - уверенность в собственных силах или надежда на внешние рынки? Стоит ли ожидать дальнейшего замедления инфляции? И могут ли белорусы рассчитывать на рост зарплат? Об этом наш обозреватель Светлана Лукьянюк спросила у министра экономики Владимира Зиновского (видео).