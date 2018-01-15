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В Житковичском районе построят временный мост
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14 Января 2018 21:40

В Житковичском районе построят временный мост

И новость этого воскресенья. Военные продолжают активно возводить сорванную понтонную переправу под Житковичами. Как заявили в Минобороны, инцидент произошел из-за резкого изменения погодных условий: пошел лед, в результате чего сорванным оказалось крепление моста.

Во время ЧП машин и пешеходов на переправе не было. Сейчас людей на катерах перевозят спасатели с одного берега на другой. МЧС через смс оповестило население о временном прекращении работы понтона. Восстановительные работы продолжаются.

Паромная переправа для легковых авто в Петриковском районе переведена на круглосуточный режим работы. Проезд для большегрузов организован по республиканским дорогам.

Напомним, понтонный мост в Житковичском районе возвели 10 декабря. Это была временная мера. Он заменил треснувший стационарный мост через Припять.

В "Гомельавтодор" сообщили, что временный объездной мост через Припять в Житковичском районе появится к середине марта. Строительство подобного сооружения объясняют тем, что понтонные переправы как раз не рассчитаны на ледоход.

Сейчас дорожные службы насыпают земляное полотно – это подходы к будущему мосту. Он будет представлять собой металлическую сборно-разборную конструкцию. Движение по нему откроют для транспорта и людей. 

  

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