22 Апреля 2018 21:29

Разные страны и культуры, но правила одни. О безопасности на дорогах сегодня не только говорили, а демонстрировали на собственном примере. В Республиканском горнолыжном центре "Силичи" состоялась акция "Дипломаты за безопасность". В мероприятии приняли участие главы зарубежного дипломатического корпуса в нашей стране, представители международных организаций, а также почетные консулы.

Эти вопросы обсуждались и в ходе встречи Главы государства с заместителем генерального секретаря ООН Аминой Мухамед. Она сообщила о том, что проблема активно обсуждается в рамках ООН. Кроме того, было принято решение создать соответствующий фонд по развитию этой инициативы. А 12 апреля на Генеральной Ассамблее ООН была подписана резолюция относительно безопасности дорожного движения во всем мире и мы стали соавтором этой резолюции.

С какими порой непростыми и непредвиденными ситуациями приходится сталкиваться на дороге - рассказали и показали опытные специалисты. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей испытал на себе так называемую систему "Дрифт карт"

Чрезвычайный и Полномочный Посол Израиля Аллон Шогам сел за руль скользящего автомобиля — тренажерная система, в которой инструктор создает неожиданные для водителя препятствия. В какой-то момент машина теряет устойчивость и управляемость.

Белорусские автомобили и дороги у зарубежных гостей вызывают уважение. Они отмечают высокий уровень культуры наших водителей и хорошее качество дорог. Не остались без внимания и белорусские машины. Участники мероприятия поделились своим мнением, заметив, что Geely является безопасным и комфортабельным авто.