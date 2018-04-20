22 Апреля 2018 21:29
В Республиканском горнолыжном центре "Силичи" состоялась акция "Дипломаты за безопасность"
С какими порой непростыми и непредвиденными ситуациями приходится сталкиваться на дороге - рассказали и показали опытные специалисты. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей испытал на себе так называемую систему "Дрифт карт"
Чрезвычайный и Полномочный Посол Израиля Аллон Шогам сел за руль скользящего автомобиля — тренажерная система, в которой инструктор создает неожиданные для водителя препятствия. В какой-то момент машина теряет устойчивость и управляемость.
Белорусские автомобили и дороги у зарубежных гостей вызывают уважение. Они отмечают высокий уровень культуры наших водителей и хорошее качество дорог. Не остались без внимания и белорусские машины. Участники мероприятия поделились своим мнением, заметив, что Geely является безопасным и комфортабельным авто.