14 Января 2018 21:42

И еще одна горячая или ледяная новость этого дня. В Минске в 21-ый раз разыграли Континентальный кубок. 31 страна, сотни клубов, тысячи игроков. Но до суперфинала дошли лишь четыре команды. "Шеффилд Стиллерз" из Великобритании, "Риттен Спорт" из Италии, "Номад" из Казахстана и наша столичная "Юность".

"Шеффилд Стиллерз" из Великобритании, "Риттен Спорт" из Италии, "Номад" из Казахстана и наша столичная "Юность". После убедительной победы в матче с итальянцами и тяжелой виктории в поединке с британцами все решила игра с казахами. А ведь "Номад" - фарм-клуб астанинского "Барыса", который известен своим выступлением в КХЛ.

Решалась судьба не только самого трофея, а значит, и призовых, но и второй путевки на страну в Лигу чемпионов на следующий сезон. Менее часа назад матч завершился.

"Юность" победила. Теперь минский клуб самый титулованный в истории Континентального кубка. Ранее команда Михаила Захарова поднимала трофей в 2007 и 2011 годах.