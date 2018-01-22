В Минске сильнейшие велогонщики мира боролись за медали заключительного в сезоне этапа Кубка планеты

21 Января 2018 21:25

В Минске сильнейшие велогонщики мира на этих выходных боролись за медали заключительного в сезоне этапа Кубка планеты. Соревнования подобного уровня Беларусь принимает впервые. Наши спортсмены были близки к пьедесталу, особенно в мужской гонке, по очкам и могут занести себе в актив новый рекорд страны в мужском командном спринте.

Стоит отметить, международные функционеры остались довольны всем увиденным во время этапа Кубка мира и выразили уверенность в том, что и соревнования по велотреку на ІІ Евроиграх пройдут на самом высоком уровне.