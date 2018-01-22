21 Января 2018 21:25
В Минске сильнейшие велогонщики мира боролись за медали заключительного в сезоне этапа Кубка планеты
В Минске сильнейшие велогонщики мира на этих выходных боролись за медали заключительного в сезоне этапа Кубка планеты. Соревнования подобного уровня Беларусь принимает впервые. Наши спортсмены были близки к пьедесталу, особенно в мужской гонке, по очкам и могут занести себе в актив новый рекорд страны в мужском командном спринте.
Стоит отметить, международные функционеры остались довольны всем увиденным во время этапа Кубка мира и выразили уверенность в том, что и соревнования по велотреку на ІІ Евроиграх пройдут на самом высоком уровне.
Энрико делла Каса, генеральный секретарь Европейского союза велосипедистов: "Я в Минске уже в третий раз - дважды приезжал на соревнования по велоспорту. Считаю, этот велодром - один из лучших в мире. Очень рад, что в программу ІІ Евроигр впервые попал велоспорт, как шоссе, так и трек. Это даст возможность спортсменам набирать очки для квалификации уже на Олимпиаду в Токио. В вопросе организации соревнований мы полностью доверяем белорусской федерации. Яркий пример, как должно быть, - этот этап Кубка мира. У вас работают квалифицированные кадры, значит, все пройдет успешно".