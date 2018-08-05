В Минске простились с Александром Куллинковичем

В Минске сегодня простились с Александром Куллинковичем. Лидер культового "Нейро Дюбеля" и "генерал отечественного рока" скончался накануне. Ему было 46. Причиной смерти врачи назвали недолеченную пневмонию. Первые концерты "Нейро Дюбель" начал давать на заре 90-х. А уже в 1998-м группа получила самую престижную награду белорусского андеграунда - рок-корону. Куллинковичу ее вручал лично Владимир Мулявин. Александр Куллинкович работал колумнистом в "СБ. Беларусь сегодня", а также не раз становился гостем наших студий.

Один из самых популярных плодов таких визитов - совместное выступление с Ксенией Ситник - было записано здесь в 2010-м. Брутальный рокер и победительница детского "Евровидения" исполнили хит "Мы вместе". Друзья и фанаты ласково называли лидера "дюбелей" дядей Сашей - в быту главный панк страны был простым и очень скромным человеком.