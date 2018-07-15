В Минске прошел ежегодный семинар для руководителей диппредставительств нашей страны за рубежом.

В Минске прошел ежегодный семинар для руководителей диппредставительств и консульских учреждений нашей страны за рубежом. Товарооборот - важнейший маркер эффективности работы посольств, об этом не раз говорил и Президент.

Разговоров на эту тему на неделе, и правда, было предостаточно: мероприятия в МИД, Академии управления, Белорусской торгово-промышленной палате. Чтобы из первых уст услышать о состоянии дел на промышленных флагманах, дипломаты встретились и с крупнейшими экспортерами, обсудили, как открыть Беларусь новым странам, найти новых партнеров на других континентах.

По итогам семинара глава внешнеполитического ведомства нашей страны Владимир Макей обратил особое внимание на необходимость продолжения работы по окончательному снятию ограничений на доступ белорусской продукции на внешние рынки. А мы решили обратиться к одному частному и показательному примеру.