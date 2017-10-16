В квартирах наконец-то стало тепло

15 Октября 2017 21:16

На уходящей неделе многие из нас перестали бегать к термометрам и изучать температуру за окном, чтобы дождаться заветных "не выше 8 градусов на протяжении 5 дней". В наших квартирах наконец-то стало тепло!

Вообще, систему центрального отопления часто называют рудиментом советских времен, она сохранилась далеко не во всех странах бывшего СССР. Но, согласитесь, есть ведь огромный плюс в том, что тепло нам по-прежнему дают. То есть, именно на плечах государства - ответственность за то, чтобы в наших домах было тепло, вода, электричество.

Кстати, в нашей стране есть специальный норматив - какой должна быть температура в квартирах зимой: 18-24 градуса. Считается, что именно такой диапазон наиболее комфортный для человека, не вызывает проблем со здоровьем. Так что, если у вас +18, а хочется больше - требовать этого не получится, ведь норматив соблюден.

Но для некоторых европейских стран и такая температура - почти роскошь. Ведь каждый лишний градус тепла - это дополнительные расходы из собственного кармана, и деньги это немалые. Вот и приходится согреваться с помощью электроодеял, бойлеров, пижам или даже… котов. Да и обогревать квартиру весь день вхолостую, пока жильцы на работе, там никто не будет.