В Беларуси убрано почти 60 % площадей

Буквально на днях самая горячая пора у аграриев - жатва-2018 - перешагнула экватор. Убрано почти 60 % площадей. Вес каравая на сегодня - три с половиной миллиона тонн. В лидеры по намолоту вышла Минская область - на ее счету около 910 тысяч тонн зерна. По темпам по-прежнему лидирует Брестский регион - здесь не освоена всего шестая часть площадей. Гродненские аграрии намолотили 734 тысячи тонн хлеба. Практически вровень идут Гомельская и Могилевская области. Вес витебского каравая 350 с половиной тысяч тонн. Средняя урожайность по стране - 28 центнеров с гектара.

Вместе с тем аграрии переступили и 60-процентный рубеж во втором укосе трав. Убрав 768 тысяч гектаров. В лидерах по заготовке кормов центральный регион. Практически вровень идут сельхозпредприятия Брестской и Гомельской областей. Здесь заготовлено около 70 % от необходимого запаса еды для животных. В спину передовикам дышит и Могилевская область. Половину трав убрали гродненские аграрии. А в северном регионе пока скошена лишь четверть.