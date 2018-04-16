Главная>>Главный эфир>>В Беларуси официально открыт мотосезон
Главный эфир
RSS
В Беларуси официально открыт мотосезон
Скачать Поделиться

15 Апреля 2018 21:41

В Беларуси официально открыт мотосезон

С приходом настоящего весеннего тепла любители скорости и встречного ветра становятся неотъемлемой составляющей белорусских дорог. Сегодня в Беларуси официально открыт мотосезон.

Более тысячи байкеров со всей Беларуси собрались у столичного Ледового дворца, чтобы после теплой встречи с коллегами по цеху и фееричного шоу колонной проследовать по центру Минска. Как готовились вступить в новый сезон со своим железным конем столичные мотоциклисты? Какой он, герой нашего времени - в репортаже наших корреспондентов (видео).

 

Другие новости

Малая родина. Помни свои корни! 15.04.2018 21:50 / Главный эфир Малая родина. Помни свои корни!
Фильм о биатлоне Фільм пра біятлон 15.04.2018 21:32 / Главный эфир Фильм о биатлоне
Закон для Интернета Закон для Інтэрнэту 08.04.2018 21:36 / Главный эфир Закон для Интернета

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =