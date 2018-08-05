Урожайные технологии

Это кадры двухлетней давности. 7 ноября 2016 года. Именно тогда официально представили белорусского тяжеловеса. Под его капотом 450 лошадиных сил. Весит 15 тонн. Потом будет выставка "Белагро" и парад ко Дню Независимости в Минске. И все это время его - "Беларуса-4522" - будут называть мощнейшим трактором в мире. При этом он все еще на испытательном сроке. Что ни день, то экзамен - вспахать, отвезти корма в хранилище. Сегодня - культивация. Совместимость со многими почвообрабатывающими агрегатами - особенность. Но далеко не единственная.

Впрочем, к этому полю трактор без тракториста, если быть откровенным, двигался гораздо дольше двух лет. Такой картину будущего видели еще в советской киноклассике. Год 1957-й.

А вот каким будущее видим сегодня мы. Трактор без тракториста - это не только настоящее чудо, это и есть наше настоящее. За один проход модель 4522, выполняя максимальное количество операций, и обрабатывает большие площади. Всего на испытании у МТЗ 4 экземпляра. Машину уже ждут в России и Казахстане. А ведь в производство не раньше осени. По технике безопасности (объективности ради на этом этапе) оператор в кабине все-таки обязан быть.

Вот этот трактор разгоняется до 40 км/ч. Правда, на поле, когда работает, всего 10-15. При этом обрабатывать может сразу 7 метров.

Увидеть, как ровно трактор держит линию на поле, поможет уже другое новшество. И тоже предвиденное в советской киноклассике. С большого расстояния с помощью квадрокоптера и камеры работу контролирует оператор сельхозтехники.

Как говорилось в другом хорошем кино: телевидение, одно сплошное телевидение.

Юрий Леоновец, генеральный директор китайско-белорусского СЗАО "Авиационные технологии и комплексы": "Данный летательный аппарат может летать сразу в нескольких режимах. Первый с помощью пульта. Человек самостоятельно может проводить исследования в радиусе 500 метров. Это такие оперативные полеты. Второй находится здесь, в фюзеляже. Он позволяет полностью решать задачи в автоматическом режиме. Оператор заранее ввел координаты поля, определил задачу беспилотнику, запустил его и ждет, когда беспилотник выполнит и сам автоматически сядет".

Может быть и третий вариант. С помощью наземной станции управления. Но это, скорее, в экстренном случае. Камера установлена на брюхе железной птицы, а это дает возможность осуществлять мониторинг и обследование сельхозугодий на 360 градусов. От моторов до несущих винтов - сделано в Беларуси. Этот беспилотник - первая ласточка совместного белорусско-китайского проекта по развитию технологий в области авиации. Стартовал он несколько лет назад, а вот практическое применение нашел только в апреле. Кроме квадрокоптера, делают комплексы самолетного типа. О производственном конвейере можно будет говорить в следующем году.

Юрий Леоновец, генеральный директор китайско-белорусского СЗАО "Авиационные технологии и комплексы": "Вот эти беспилотные технологии могут очень эффективно использоваться в сельском хозяйстве для картирования полей, для оперативного мониторинга, для оценки всхожести, для оценки и прогноза урожайности. По оценкам качества проведенной посевной, всего мы определили более 10 задач".

Вообще, в белорусском небе активно летает более 5 тысяч квадрокоптеров. Как промышленного, так и специального назначения. Не упустить ничего из того, что происходит на поле, помогают и в поле. И это очередное веяние нашего времени - блогеры и каналы.

Хозяйство "Хвоецкое" в этом деле передовик. Несколько лет о буднях комбайнеров здесь рассказывает самый молодой из. Для Василия Лемешевского это уже 7-я уборочная. Каждый рабочий день он фиксирует на телефон. Как подготовить технику к сбору урожая, настроить бортовой компьютер или в чем особенности уборки рапса и ржи? Его ролики набирают тысячи просмотров. Но и это не придел: было бы время смонтировать… Первым делом ведь хлеб!

Василий Лемешевский, блогер: "Цель создания канала была такова, чтобы показать работу механизаторов в поле (комбайнера, тракториста), показать из кабины. Изнутри. Да, работа нелегкая. Особенно, когда случаются поломки в сезоне".

Обо всем. Как есть. В хозяйстве замечают: инновации дисциплинируют. Это ж весь мир видит!

А на неделе миру представили еще одну белорусскую разработку. Так называемый лущильник. Помощник в борьбе со стерней после уборки урожая.

Игорь Матюто, заместитель директора ГУ "Белорусская МИС": "В зависимости от типа почв (тяжелые или легкие) лущильник комплектуется разными дисками. 7,5 кг для легких, 13,5 для тяжелых почв. Такой способ крепления дисков дает возможность идеального копирования рельефа земли".

До 9 сантиметров вглубь и так 9 метров по ширине. За смену можно обработать до 120 гектаров земли. Конструкцию разрабатывали в течение года. Сейчас это единственный образец. Экспериментальный. До конца 2018-го его опробуют во многих белорусских хозяйствах, замечания учтут. Но об экономической выгоде говорят смело уже сегодня.

Игорь Матюто, заместитель директора ГУ "Белорусская МИС": "В последнее время в стране лущильники не выпускались. И лущение почвы проводили дисковыми боронами или же почвообрабатывающими агрегатами с захватам 6 метров, что, естественно, в полтора раза снижает производительность вот на данной операции".

Это Несвижский район. Механизатор Александр Заяц делает N-ый круг с лущильником по полю. Важно понять, подходит ли именно для этих почв. Уже завтра агрегат опробуют в другом хозяйстве. Кстати, сроки экзаменов у "Беларуса-4522" и этой новинки примерно совпадают. Чем не новый сельхозтандем для следующей уборочной. Время на притирку есть.