Уимблдонские традиции

И еще о спорте, где тоже не обошлось без английских акцентов. Во-первых, комментаторы всего мира все увереннее выговаривают имя и фамилию нашей соотечественницы Александры Саснович.

А повод-то какой! Саша одержала третью подряд победу на престижнейшем мировом теннисном турнире Уимблдон. И единственной из белорусок продолжает борьбу на английских кортах.

Эти корты и правда легендарны: только представьте, первый турнир в пригороде Лондона состоялся почти 150 лет назад! Уимблдон - это уже не просто соревнования, а самый настоящий культурный феномен, к истории которого приложили руку и белорусы.

Да, здесь срывали овации многие наши спортсмены: от Натальи Зверевой до Максима Мирного и Виктории Азаренко. Но сегодня мы решили сфокусироваться немного на другом - на уимблдонских традициях. Одна из них очень близка нам, особенно сейчас, в июле - в разгар клубничного сезона.

Наши репортеры распробовали спортивную историю полуторавековой выдержки. Что из этого вышло - в сюжете Анны Эйсмонт.