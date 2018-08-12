Фраза недели, которая звучит так: "Да, мы ее юзаем, мы ее тырим". А прозвучала эта фраза в ходе телефонного разговора, запись которого обнародовал на неделе Следственный комитет. В ходе разговора главный редактор tut.by Золотова и редактор Калтыгина рассказывают друг другу о том, каким образом они добывают информацию, которую добыли до этого сотрудники БелТА и разместили ее у себя в закрытой для широкой публики ленте.

Итак, Следственный комитет возбудил уголовное дело о неправомерном доступе к информации Белорусского телеграфного агентства. Проверку по запросу информагентства проводило МВД. Повод - постоянные сбои при подключении к платной подписке услуг. Выяснилось, что на протяжении двух лет без ведома и согласия БелТА было совершено более 15 тысяч несанкционированных подключений к информации, закрытой паролем. Интернет-цепочка привела правоохранителей в офисы не иностранных шпионов, а в редакции белорусских медиа - от газеты "Культура и искусство" до прямых конкурентов БелТА на информационном рынке - tut.by и "БелаПАН". В течение нескольких дней были вызваны на допрос, а затем задержаны сразу несколько журналистов, проведены обыски, изъяты вещественные доказательства. Вскоре все оказались на свободе, Золотова, по словам следствия, признала, что с ее ведома на протяжении длительного времени ее подчиненные незаконно использовали реквизиты доступа к платной подписке БелТА.

Ситуация, вероятно, такова. Разумеется, что 600 рублей в месяц - не те деньги, ради которых стоит добывать чужой пароль, под ним входить в информационную систему БелТА. Все, скорее, немного иначе. Допустим, информация о событии А на закрытой ленте БелТА появилась в 12:00. В открытом доступе ее все получат, скорее всего, минут через 15-20. Но те, кто подписан и платят деньги за подписку, могут начинать работать с информацией прямо сейчас - с 12 часов. Но есть важный нюанс: получатель информации из закрытой ленты БелТА сошлется на информагентство. Во-первых, так принято, во-вторых, у тебя с ними договор и видно, откуда ты получил информацию.

А сейчас представим, что ты прямой конкурент БелТА - информационный портал или агентство. В 12:00 на закрытую ленту падает информация о том самом событии. А де юре тебя в платной ленте нет, де факто - ты там 15 тысяч раз за два года бывал. Здесь сразу три преимущества. Первое - тебе никуда не нужно отправлять своего репортера, второе - тебя как бы нет в ленте, и ты можешь смело работать с информацией, выдавая ее за свою, в третьих, тебе незачем ссылаться на БелТА - ты, вроде как, к ней никакого отношения не имеешь! За те 15 минут до опубликования на сайте БелТА можно горы свернуть, не выходя их офиса: взять по телефону интервью у героев, написать свои комментарии к новости, поднять архив, добавить фото и материал готов. И главное - это все твое, оригинальное. Портал пестрит свежей информацией, читатель радуется, рекламодатель спешит! Бизнес, ничего личного! Формула вряд ли уж работала после каждой информации БелТА и не со всеми фигурантами, но работающие рядом с ними люди говорят, что логика в абсолютном большинстве случаев примерно такова. Если так, по меркам Интернета, еще те бонусы.

Это, так сказать, журналистский аспект. Юридическую оценку даст следствие и, вероятно, суд.

Белтелерадиокомпания покупает подписку БелТА, а самые важные свои пароли на этой неделе мы сменили. На всякий случай…