Православные христиане отмечают Пасху или Воскресение Христово

8 Апреля 2018 21:03

День под знаком избавления и надежды, окутанный ароматами свежих куличей, когда принято преподносить друг другу в качестве сувенира красное яйцо. У православных христиан сегодня главный праздник - Пасха или Воскресение Христово. Именно в этом торжестве заложена суть вероисповедания. Христиане верят в искупление человеческих грехов через смерть Иисуса Христа и его последующее воскрешение. Это дает надежду на спасение каждому.

К слову, православие - крупнейшая религиозная конфессия в нашей стране. В этот день к торжествам присоединились около 4 с половиной миллионов белорусов. На протяжении всего дня праздничные службы проходили в церковных приходах по всей Беларуси.

Главная божественная литургия состоялась в Свято-Духовом кафедральном соборе в Минске. Ее возглавил митрополит Павел. После богослужений верующие приветствовали друг друга словами: "Христос воскрес" - "Воистину воскрес", после чего собирались семьями за праздничным столом. Все же строгий пост позади, и можно себе позволить традиционные угощения - куличи, творожную пасху и яйца - символ новой жизни.