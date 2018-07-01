Тематические стенды памяти "В строю - всегда, в памяти - навеки" организовали в учебных заведениях

В пятницу в Тростенце было сказано много символичных и сильных слов. К примеру, Президент Австрии не скрывает, что несколько удивлен, "насколько это место выпало из общеевропейской памяти". И тут же добавит: уходят люди, пережившие крупнейшую катастрофу ХХ века. И нужны места памяти, которые смогут говорить вместо них.

Президент Германии в свою очередь говорил про общеевропейскую ответственность за то, чтобы не было войны. А историю Беларуси назвал частью исторической памяти немцев. Уже во Дворце Независимости он проникновенно отметит: даже если во время торжественных речей удалось найти слова измерения того ужаса, произошедшее все равно не поддается никакому воображению.

И ведь казалось бы - ну как не усвоить такие страшные и ужасные уроки Второй мировой. Но прошлое нас не оставляет. Об этом с тревогой говорит белорусский лидер. Мировое сообщество снова сталкивается с "демонами нетерпимости", которые разжигают ненависть и провоцируют насилие. И мы вновь ощущаем холод, но уже не холодной войны. Поэтому важно не забывать не такое уж и далекое прошлое дабы не допустить трагедии снова.

Это правда, память – в душе. И чтобы помнить, не обязательно вспоминать о подвигах наших дедов раз в год, на демонстрациях и шествиях.

Репортерский интерес нашей съемочной группы вызвала необычная акция. Она особенно актуальна в преддверии Дня Независимости, хотя и действует круглый год.

Как можно приблизить историю через людей ныне живущих, соизмерить те страшные события с миром и спокойствием наших дней, показал Белорусский фонд мира, который предложил организовать в учебных заведениях тематические стенды памяти "В строю - всегда, в памяти - навеки".

На них - фотографии родных. Школьники с гордостью стали рассказывать о своих предках, прошедших горнило войны. И сегодня в акции участвуют уже более 300 школ и гимназий.

Идею подхватили трудовые коллективы самых разных предприятий, ведомств и исполнительной вертикали. На неделе красные ленточки были разрезаны в Минске, Гомеле и Могилеве, где история каждого участника акции достойна отдельного - трогательного - сюжета о военной истории.

Алеся Высоцкая о памяти, живущей в людях. Он выбирает непременно белые - любимые цветы своего героического прадеда. Белый - символ чистоты и мира, добра и справедливости. Именно таких идеалов и был прославленный артиллерист, генерал-майор Алексей Рязанов. Войну встретил курсантом, а через год уже командовал взводом. Его история - биография легендарных "Катюш".

Как и вся молодежь, самые ценные фотографии Влад хранит в гаджете. Он только что сдал ЦТ, готовится к поступлению. Любовь к истории, желание докопаться до истины, впитал с учебой во 2-ой столичной гимназии, которая, к слову, уже 13 лет носит звание "Школа мира". Портрет его прадеда размещен здесь на стенде с символичной надписью "В строю - всегда, в памяти - навеки!".

Из ценных семейных раритетов Влад принес на встречу с нами книгу авторства самого прадеда с подарочной надписью. На страницах - о фронтовой жизни, друзьях.

Алеся Федорович тоже была еще школьницей, когда зимними вечерами заслушивалась рассказами бабушки об отце.

Историю прадеда - Игната Солдатенко - Алеся собирала по музеям, архивам. Единственную сохранившуюся фотографию нашла в Книге памяти Климовичей. Там ее корни, там же в честь руководителя партизанского движения названа улица.

История в лицах, кажется, приблизила те далекие дни. А кого-то заставила пропустить это через себя. Вот и немецкие военные, будучи по делам в Первомайском исполкоме столицы, узнав, что это за люди, опустили глаза.

Проходя по коридору исполкома, управделами администрации Алексей Ванкевич невольно останавливается, чтобы на миг встретится взглядом с отцом.

Еще теплы воспоминания о семейных рыбалках, отцовских наставлениях. Темы военные были под запретом. Но когда собирались однополчане, без воспоминаний не обходилось. Так сын и составлял свой портрет об отцовском военном прошлом.

Родом из Борисова, уехал учиться в Россию, где попал в первостроители Комсамольска-на-Амуре. Там его и застала война. Семья вернулась в Беларусь в 70-х.

С Анной Александровной мы встретились у детской больницы. Она, как и отец - инфекционист, профессор. Говорит: с высоты возраста понимаешь, что на войне-то воевали фактически дети.

Ему было 20, когда он писал эти строки между операциями в полевых клиниках фронта. Казалось, лишь недавно он пришел учиться в медицинскую академию, а практика была уже на полях сражений.

Сменить профиль пришлось после ранения, пожалуй, самого страшного для хирурга. Стопка фронтовых писем передается по наследству. В них вся правда о войне из первых уст. В военных буднях было место и любви, и хоть небольшим, но праздникам. День рождения, кстати, у отца Анны Александровны 1 июля.

Река времени быстротечна. А память - это как медная доска с буквами, сказал один мудрец. Буквы время незаметно стирает, если их не восстанавливать. Так и память о войне жива в людях, пока о ней пишут в учебниках, снимают кино, пока есть интерес к истории каждого человека.

С каждым днем к бессрочной акции присоединяются все новые и новые участники. Это стремление в белорусах - не забыть ни одного бойца Великой Отечественной – живет уже минимум три поколения.

Активный участник наступательной операции "Багратион", за что пополнилась его орденоносная биография, Алексей Рязанов ушел из жизни на День Победы. Владу было 11. В канун Дня Независимости, говорит парень, осознание того, что и его прадед причастен к освобождению Беларуси, затрагивает как-то особенно душевные струны.