США вводят новый пакет санкций против России

Предлог – якобы причастность Москвы к делу Скрипалей. Оно, кстати, до сих пор расследуется.

Первый этап санкций – запрет на поставку в Россию продукции двойного назначения: электронных устройств и комплектующих. Если Кремль не выполнит ряд условий, в частности, касающихся нераспространения химоружия, будет введен второй этап. Он предполагает снижение интенсивности дипотношений, запрет авиакомпании "Аэрофлот" на полеты в США и почти полное прекращение американского экспорта в Россию.

Новость вызвала падение курса российского рубля. Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что это экономическая война, и реагировать на нее Москва будет «экономическими, политическими, а в случае необходимости и иными методами».

Да уж, на информационной войне, как на войне. А в ней, как говорится, все средства хороши. Потому в этом противостоянии зачастую не пренебрегают и откровенными фейками, и сомнительного происхождения информационными вбросами. Только потом все разводят руки: "А был ли мальчик?".

Скорее, девочка. В «Твиттере» набирает популярность аккаунт малышки Халы. Она живет в сирийском Идлибе – это последний оплот вооруженной оппозиции. Хале 6 лет. Она постит трогательные видеозаписи о том, как ей хотелось бы мира. Пользователи глобальной сети, однако, заподозрили неладное, когда выяснилось, что сразу после создания аккаунта Халы, ее фолловерами стали журналисты нескольких крупных западных СМИ. Скептики полагают, что история Халы – пропагандистский вымысел, который планируется использовать против Башара Асада на случай обострения ситуации в Идлибе.

Всего два года назад – во время операции по освобождению Алеппо – западные СМИ во главе - с кем же еще – BBC и CNN, конечно, ну и иными образцами беспристрастной журналистики, ежедневно цитировали такие же трогательные твиты девочки Баны. Несмотря на то, что ей было всего 7, Бана подозрительно отлично владела английским, как и Хала. Сейчас Бану не цитируют и вообще о ней забыли. А все потому, что Бана – это 40-летний американец, писавший трогательные твиты не из осажденного Алеппо, а с территории Шотландии.

В МИД России тем временем раскритиковали проходящую в Сирии эвакуацию членов движения "Белые каски". Их массово вывозят с подконтрольных оппозиции территорий Арабской Республики. На Западе "каскам" предоставляют политическое убежище. Официальная Москва заявляет, что «каски» – военные преступники, которых нужно предать суду. Напомним, именно «Белые каски» подозревают в организации постановочной химатаки в городе Дума и еще ряде громких фейков.