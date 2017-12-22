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Специальный репортаж "Взрывное удовольствие" в этот четверг в вечернем эфире
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24 Декабря 2017 21:30

Специальный репортаж "Взрывное удовольствие" в этот четверг в вечернем эфире

В эти минуты Агентство теленовостей готовит специальный репортаж по теме пиротехники. "Взрывное удовольствие" ожидает вас в этот четверг в вечернем эфире.

 

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