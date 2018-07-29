Специальный проект "На контроле Президента" по средам после "Панорамы"

Словосочетание "поручение Президента", можно сказать, становится брендом. Агентство теленовостей готовит цикл расследований о том, как решаются проблемные вопросы в самых разных сферах. К примеру, местные дороги - им остро необходим ремонт! Масштабно об этом заговорили в начале прошлого года. К "дорожной" теме Глава государства возвращался неоднократно: если практически все республиканские магистрали уже получили второе дыхание, то вот с дорогами местного значения дела обстоят гораздо хуже. Из-за плохих дорог некоторые деревни отрезаны от нормальной жизни, а это значит: аптеки, поликлиники, магазины, почта - вне зоны доступа.

Вопрос с местными дорогами на личный контроль взял Президент. Александр Лукашенко поручил исправить ситуацию: определиться с технологиями и дорожной техникой и реанимировать дорожное сообщение. Как выполняется поручение Главы государства, смотрите в новом специальном проекте Агентства теленовостей по средам после "Панорамы".