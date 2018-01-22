Самолет с белорусским гуманитарным грузом приземлился во Вьетнаме

21 Января 2018 21:21

Белорусы всегда откликаются на любую беду в мире. Одна из главных составляющих роста белорусской экономики - это экспорт. Хотя и здесь не все измеряется деньгами. Беларусь известна не только поставками сельхозпродукции, машиностроительной техники, нефтепродуктов, но и экспортом добрых дел. Белорусы всегда откликаются на любую беду в мире. Около 60 раз наша гуманитарная помощь отправлялась в самые разные уголки мира. Такие жесты доброй воли крайне важны и с политической точки зрения - деловые переговоры приобретают новое, дружеское звучание. Только за последнее время Минск направлял гуманитарную помощь в Эквадор, Сирию, Украину. А на неделе самолет с белорусским гуманитарным грузом вылетел во Вьетнам.

В начале ноября на эту страну обрушился тайфун "Дамри", принеся с собой смерть и разрушения, самые существенные за последние два десятка лет. К слову, сами вьетнамцы предпочитают не произносить название, а лишь говорят порядковый номер тайфуна - 12. А в прошлом году стихия обрушивалась на страну 16 раз! Накануне транспортный "Боинг" из Минска приземлился в аэропорту города Нячанг, и уже состоялась официальная передача груза пострадавшей от стихии стране. В гуманитарную миссию отправилась и наша съемочная группа.

Рассказывает Александр Смирнов.

Получилось так, что свой благотворительный марафон Республика Беларусь продолжила в самом начале нового года. Только-только отгремели праздники, и вот уже к отправке готова новая миссия. В недавнем прошлом была оказана помощь Сирии, Украине, а еще годом ранее Эквадору. Это был самый продолжительный и дальний перелет - более 11 000 километров. Путь во Вьетнам тоже не близкий - почти 8 500 км, - и это одна из причин, почему в дорогу снаряжается "Боинг-747" - самолет, который способен преодолеть это расстояние за один перелет.

Все 40 тонн гуманитарной помощи загружаются за сутки до вылета - самолет компании "Трансавиаэкспорт" постоянно в работе. Движение останавливается только на время технического контроля. На стыке дня и ночи самолет поднимается в воздух, унося с собой морозное дыхание белорусской зимы и теплоту белорусских сердец.

Для тех, кто знаком с линией гуманитарной помощи, генерал Худолеев в представлении не нуждается. Редкость, когда замминистра МЧС лично не сопровождает груз. Учитывая и погодную ситуацию, и последние договоренности с принимающей стороной, в полете поэтапно выстраивается план действий на ближайшие двое суток. Генерал признается, что уже свыкся с ролью не только спасателя, но и дипломата, которую приходится параллельно выполнять и на родине, и во время каждого зарубежного визита.

Тем временем мы с командиром экипажа спускаемся в грузовой отсек самолета. "Боинг-747-300", по сути, воздушный танкер - другие эпитеты подобрать сложно. Сами американские разработчики дали своему детищу прозвище Дамбо - по аналогии с диснеевским персонажем - летающим слоном. Николай Петров признается: когда делаешь такое доброе дело, сердце немного бьется по-другому. Хотя сам маршрут давно отработан до мелочей.

За съемками, записью интервью и деловыми переговорами проходит час. По минскому времени шесть вечера. Это значит, что глубоко после полуночи борт приземлится в пункте назначения, однако из-за разницы в часовых поясах прилет состоится уже утром.

Делегацию из Минска в аэропорту встречают представители местной власти. Город Нячанг, куда и приземлился белорусский борт, стихия не обошла стороной, но основной удар пришелся неподалеку от курортной столицы - больше других пострадали центральные регионы страны. Туда и направляется белорусская помощь.

Тайфун "Дамри" обрушился на Вьетнам в первых числах ноября. Уровень воды поднялся на высоту человеческого роста. Порывы ветра, достигавшие 130 км в час, сносили линии электропередачи: без света и телекоммуникаций остались пять провинций. Около 123 000 домов были повреждены или уничтожены стихией.

Согласно данным Вьетнамского национального координационного совета по борьбе с последствиями стихийных бедствий, всего погибли более ста человек, около 200 получили травмы, еще десятки числятся пропавшими без вести. Паводками затопило более 40 000 жилых строений. Почти 80 000 человек были эвакуированы. Под воду ушли 40 000 гектаров сельскохозяйственных земель, а также 30-километровый участок железной дороги, связывающий север и юг страны, многие отрезки трансвьетнамской автомагистрали. Правительство направило четверть миллиона военнослужащих и транспортный флот в пострадавшие районы. По нанесенному ущербу "Дамри" стал самым масштабным стихийным бедствием в стране за последние 20 лет.

Официальные лица садятся за стол переговоров, где обсуждается процедура передачи гуманитарной помощи. В провинции, куда направлена белорусская гуманитарная помощь, погибли 45 человек, получили повреждения более 120 000 домов, а ущерб оценен в 700 миллионов долларов. Наша страна одной из первых предложила дружественной стане свои услуги по гуманитарной линии. В итоге продукты первой необходимости, детское питание, одеяла, палатки и дизель-электростанция вошли в перечень по запросу пережившего бедствие государства. Общая сумма - 330 000 рублей.

В это же время Владимир Гошин говорит об улучшении межгосударственных отношений. На фоне погодных катаклизмов теплее стал политический климат. Эта трагедия сделала наши народы ближе. К слову, через 3 дня устанавливается 26 лет нашим дипотношениям. Сейчас груз проходит таможенное оформление, и уже на следующий день часть его поступит в пострадавшие районы, где и начнется раздача гуманитарной помощи.