Рубрика "Цифры недели"

50 рублей за килограмм малины! На Комаровке, наверное, у виска бы покрутили, увидев такой ценник. А выставь полтора рубля - вместе с прилавком унесут. В общем, ягодный рынок в поисках золотой середины. Какие еще цифры привлекли внимание в эти 7 дней - расскажет наш обозреватель Ольга Макей в рубрике "Цифры недели"!

Цифрой недели без преувеличения стало самое маленькое число. Ноль! Столько валютной выручки теперь придется продавать предприятиям. Президент Беларуси подписал указ, который отменяет обязательную продажу иностранной валюты. По мнению экспертов, эта мера - признак финансовой стабилизации, положительно скажется на работе предприятий и экспортеров.

$1000. Автор следующей цифры тоже считал в долларах. Тысяча американских единиц. Столько, по мнению жителя Витебской области, стоит жизнь. За эту сумму отец решил отомстить за смерть своего сына в автоаварии и "заказал" убийство виновницы ДТП - 21-летней девушки. Но такую схему удалось раскрыть сотрудникам МВД и предотвратить преступление.

И еще о дорогах. Треть местных артерий в стране нуждается в ремонте. Уже 3200 километров отремонтируют к концу года! Эту цифру на неделе нам озвучили в Минтрансе. На обновление дорожной сети выделили 900 миллионов рублей. Кстати, 135 миллионов принес в госказну дорожный сбор за последние полгода, подсчитали на днях. О том, как выполняется поручение Главы государства о реновации местных дорог, на неделе мы рассказали в проекте "На контроле Президента". И впереди еще много интересных тем!

329 рублей. Минимум на такое пособие со среды могут рассчитывать родители в декрете. Говорю родители, потому как нынче не только мамы выбирают этот отпуск, но и отцы! Так вот, с 1 августа выплаты подросли. Те, кто воспитывают одного ребенка до трех лет, ежемесячно могут рассчитывать на 329 рублей, если детей двое и больше - 376 рублей. Пособие на ребенка-инвалида - 423 рубля. Увеличение пособий, как и пенсий, вытекает из роста бюджета прожиточного минимума.

А следующая цифра не вытекла, а в прямом смысле вылилась … на латвийские леса и торфяники! 500 тонн воды. Именно столько сбросили белорусские спасатели на горящие леса соседней страны с вертолета. Для понимания: этого объема хватило бы, чтобы наполнить 25-метровый бассейн. Напомню, еще на прошлой неделе по поручению Президента винтокрылая машина МЧС Беларуси подключилась к тушению обширного возгорания в Талсинском крае Латвии. Кстати, Ми-8 благодаря специальным устройствам может за раз набрать до 3 тонн воды.

А до 60 тонн, только уже мороженого, ежедневно на этой жаркой неделе съедали минчане! Еще бы, термометр показывал за 30. Кстати, самым жарким местом Беларуси за эти 7 дней официально стал поселок Полесский Лунинецкого района. Синоптики зафиксировали плюс 31,9 градуса выше нуля. Там уж точно цвет настроения этой недели был оранжевым!